El PSOE de Arteixo exige un plan para erradicar los vertidos al río Bolaños

El PSOE de Arteixo presentó un ruego para exigir al Concello frenar los vertidos al río Bolaños. La formación, liderada por Martín Seco, alerta de que la "falta de control" sobre los vertidos y el escaso caudal estival amenazan con repetir episodios "críticos" como los del año pasado, cuando aparecieron aves muertas en el paseo fluvial.

Los socialistas acusan al Gobierno local de Carlos Calvelo de "mirar para outro lado" ante un problema ambiental recurrente que "dana a imaxe" de Arteixo y asegura que pone en riesgo la salubridad pública en las zonas de ocio más concurridas.

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Seco trasladó la denuncia directamente al concejo de administración de la empresa pública Sumarte tras documentar con imágenes el preocupante estado del río. Los socialistas recuerdan que en los meses de verano el caudal del río disminuye de manera drástica, lo que multiplica el impacto de cualquier vertido incontrolado procedente del polígono de Sabón o de las redes urbanas.