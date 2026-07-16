Arteixo proyecta una obra urgente de más de 500.000 euros para evitar cortes de agua en Sabón, Pastoriza y otros diez núcleos

El Concello de Arteixo ha diseñado un proyecto técnico de urgencia para blindar su red de abastecimiento de agua y evitar cortes masivos en el municipio. Con un presupuesto de licitación que alcanza los 531.000 euros, el Ejecutivo local proyecta la renovación inmediata de un tramo que se encuentra en estado crítico en la tubería principal, que conecta el depósito de Penamoa, gestionado por Emalcsa, con la estación de bombeo de Sobrado, una infraestructura considerada "esencial" para el llenado del depósito de Pastoriza, y por extensión de Arteixo.

El documento técnico municipal justifica la urgencia de la actuación debido al "riesgo real e inmediato" de desabastecimiento que sufren 12 núcleos residenciales y áreas industriales estratégicas. La alarma saltó tras registrarse varias roturas graves en un intervalo de de dos meses en esta misma conducción. Las averías recurrentes obligaron a los técnicos locales a realizar reparaciones complejas de emergencia, maniobras de presión en la red y cortes temporales en el suministro de agua.

Al tratarse de la única vía de alimentación para la estación de Sobrado y, por derivación, del depósito general de Pastoriza —que cuenta con una capacidad de 7.900 metros cúbicos—, una avería prolongada en este punto dejaría sin suministro de forma directa a miles de abonados residenciales e industriales al no existir una tubería alternativa o redundante en el sistema.

La actuación principal se centrará en sustituir un tramo de 865 metros de la conducción actual. Aunque la tubería completa tiene una longitud de 3,3 kilómetros, los servicios técnicos del Concello han decidido priorizar y actuar únicamente sobre la cuarta parte del trayecto, que es la que concentra la totalidad de las fugas y presenta un mayor deterioro.

Los 12 lugares beneficiados

Las zonas residenciales e industriales que dependen de la estabilidad de este depósito de Pastoriza y que se beneficiarán directamente de la obra serán Pastoriza, Suevos, Oseiro, Sabón, Rañobre, Vilarrodís, A Furoca, Monticaño, Froxél, O Moucho, O Porriño y el propio polígono industrial de Sabón.

La antigua infraestructura, de 250 milímetros en fibrocemento, se sustituirá por una canalización de fundición dúctil con un diámetro de 300 milímetros. Este material multiplicará la resistencia frente a variaciones de presión, incrementará la capacidad hidráulica de cara al futuro y tiene una vida útil estimada superior a los 50 años.

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La memoria del proyecto contempla un plazo de ejecución orientativo de tres meses una vez que se complete la fase de licitación y se adjudiquen los trabajos. Además de la renovación de la red de agua potable, el proyecto incorpora otras mejoras. En concreto, se renovará la canalización de aguas pluviales situada junto a la refinería, en la avenida do Butano, instalando un nuevo colector de PVC y cinco sumideros para mejorar la recogida de agua en la calzada.