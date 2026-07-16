O Barco marca el camino a Betanzos para lograr una unidad de Documentación de la Policía Nacional

Hace unos días, el Concello de Betanzos demandaba la creación de una oficina permanente de la Policía Nacional en la localidad. No es una petición nueva, sino una reclamación histórica que ahora retoman para instar al Gobierno a dar respuesta una "necesidad para la capital de la comarca", como la califica su alcaldesa, María Barral.

Sin embargo, el camino para su consecución no siempre es fácil, aunque también hay motivos para la esperanza. El Gobierno local no exige una comisaría, sino una oficina de documentación para la expedición de documentos como el pasaporte o el DNI. La última Unidad de Documentación que abrió en Galicia fue la de O Barco de Valdeorras, en la provincia de Ourense, en el año 2023. La Policía Nacional dio su visto bueno a las instalaciones cedidas por el Concello ourensano, que también se encargó de adecuar el espacio, en el año 2021, con la previsión de instalarse ahí en verano de ese mismo año, pero transcurrió más de año y medio hasta que el desembarco se hizo realidad. Y ese es solo el camino desde su aprobación. Antes de eso, la petición resonó durante años por los despachos e incluso llegó al Senado en el año 2018, con el Partido Popular en el Gobierno, que fue el mismo que con su mayoría rechazó la petición.

Betanzos usa como principal argumento para la consecución de esta oficina permanente el hecho de ser cabecera de una comarca con cerca de 40.000 habitantes (en la de O Barco residen 27.000) que, de esta manera, evitarían desplazarse hasta A Coruña para realizar las gestiones de renovación y expedición de documentos, liberando así las comisarías de la ciudad. A este argumento suma el de la propia realidad administrativa de la ciudad, donde también hay delegaciones de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, comercial y judicial, ya que, al igual que O Barco, es capital de partido judicial y sede de 4 juzgados de Primera Instancia e Instrucción (el concello ourensano solo tiene 1).

Hasta la puesta en macha de los cuatro puestos en el edificio multiusos de la localidad, O Barco de Valdeorras prestaba este servicio a sus ciudadanos con ayuda de un equipo móvil de expedición de documentos de la Comisaría Provincial de Ourense. Por Betanzos también pasan las nuevas unidades VIDOC de la Policía Nacional, que facilitan la expedición de los documentos en el día. No obstante, la alcaldesa de Betanzos, María Barral, considera que este servicio itinerante, si bien útil, no puede sustituir a una oficina permanente, capaz de prestar atención continuada y ampliar la cartera de servicios disponibles.

En la provincia, solo Carballo y Ribeira cuentan con una Unidad de Documentación al margen de las ciudades de A Coruña, Santiago y Ferrol. En la vecina de Pontevedra, además de Vigo y la propia Pontevedra, disponen de este servicio otras cinco localidades (Lalín, Marín, Salvaterra de Miño, Tui y Vilagarcía de Arousa).