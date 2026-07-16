El Gobierno mantiene sin plazos la mejora de la línea de tren entre A Coruña y Ferrol

El Gobierno central mantiene en "fase de planificación ferroviaria" las actuaciones para modernizar la línea de tren entre A Coruña, Betanzos y Ferrol, sin aportar fechas para su ejecución. En una respuesta en el Senado a preguntas del Partido Popular, el Ejecutivo asegura que mantiene en proceso de tramitación "la electrificación a 25 kilovoltios, la rehabilitación de la vía y la modernización de los sistemas de señalización".

En su contestación, el Gobierno también se refiere a la adecuación de estaciones y apeaderos, pero no detalla plazos. El Ministerio de Transportes se limita a señalar que las actuaciones se encuentran "en fase de planificación ferroviaria".

Sin novedades sobre el baipás de Betanzos

El Gobierno tampoco ofrece información en su respuesta sobre el proyecto del baipás de Betanzos-Infesta, concebido para conectar las líneas León-A Coruña y Betanzos-Ferrol y evitar las maniobras que actualmente penalizan los tiempos de viaje. En la respuesta en el Senado, el Gobierno no aclara si ya se ha completado la revisión jurídica necesaria para aprobar el estudio informativo de una obra llamada a acortar en seis minutos el viaje entre A Coruña y Ferrol.

En noviembre de 2025, el Gobierno explicó que el proyecto seguía pendiente de analizar las alegaciones de recabar un informe de la Abogacía del Estado. Ese trámite debía preceder a la aprobación definitiva del estudio, la redacción de los proyectos constructivos y la posterior ejecución de las obras por parte de Adif.

Una línea pendiente de modernización

La planificación anunciada comprende también la renovación de la vía, la modernización de los enclavamientos y actuaciones en las estaciones del corredor A Coruña-Betanzos-Ferrol. El Ejecutivo presenta estas intervenciones como parte de la mejora de las infraestructuras gallegas vinculadas al Corredor Atlántico.

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Pese a ello, la respuesta no fija inversiones concretos, ni plazos para las obras. La modernización continúa así con un calendario incierto, meses después de que el Gobierno reconociese que el proyecto seguía pendiente de aprobar los informes pendientes.