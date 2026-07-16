La Panorama, París de Noia y Ortiga, platos fuertes de las fiestas de Betanzos, que tendrán a Dolores Vázquez de pregonera: consulta todo el programa

Betanzos ultima los preparativos para sus fiestas patronales, declaradas de interés turístico. La alcaldesa, María Barral, y la concejala de Fiestas, Chus Veiga, presentaron esta mañana el cartel de los festejos, que arrancarán el día 14 con la designación de la representante mayor de las fiestas, Myriam Arnoso, y la lectura del pregón, que correrá en esta ocasión a cargo de Dolores Vázquez, la betanceira acusada falsamente del asesinato de la hija de su expareja, reconocida recientemente con la máxima distinción en materia de igualdad del Ayuntamiento brigantino, el premio Úrsula Meléndez de Texeda, y que acaba de ser distinguida también por el Ministerio de Igualdad.

El Globo y Os Caneiros, platos fuertes

Como todos los años, los días grandes de los festejos serán el 16 con el lanzamiento del Globo y el 18, con la primera jira de Os Caneiros. El día 15, como previa al lanzamiento del aerostato de papel considerado el más grande del mundo, el Concello programa una verbena a cargo de la orquesta Panorama. Al día siguiente, tras el vuelo del Globo, será el turno de LB 2.0.

El 17 será el turno de la música gallega, con Roi Casal y su espectáculo Ambos Mundos. Tras la primera jira de Os Caneiros, en la noche del 16, la plaza de O Campo acogerá una verbena a cargo de Origen. El 20 se subirán a escena Los Satélites y el 21, tras un espectáculo del Mago Rafa en la Praza da Constitución, Ortiga y Os Revenidos serán los encargados de poner la música a esta jornada festiva.

El tributo a Michael Jackson, Michael Legend, será el plato fuerte de la noche del 22, que amenizará también un concierto del grupo Alga.

La Joven Orquesta Sinfónica de Galicia ofrecerá un concierto el día 23 y el 24 será el turno de las agrupaciones locales de Betanzos. La orquesta París de Noia será la encargada de poner el broche a los festejos tras la segunda jira de Os Caneiros.

"Son unas fiestas que combinan cultura, tradición, folclore, música clásica, deportes, artes escénicas...", destacó esta mañana María Barral, que aprovechó la presentación para agradecer el trabajo de Protección Civil, Policía Local, la Fundación Globo de Betanzos y los voluntarios y de los patrocinadores de los festejos.

La regidora destacó que el programa incluye además numerosos eventos deportivos y contará con puntos violeta tanto en la plaza como en Os Caneiros.

Anticipo de los festejos

Las fiestas patronales arrancan el día 14, pero Betanzos ofrecerá a lo largo de este verano, la Ciudad de los Caballeros ofrecerá más de un motivo para acercarse a la Ciudad de los Caballeros. Esta semana, a partir del sábado, será el turno del Betanjazz, una cita musical ya consolidada en el calendario festivo. Entre los días 21 y 24 se celebrará una nueva edición de la Semana de Cine de Betanzos, dedicada este año a Ángel de la Cruz.

El casco histórico se convertirá un año más en una galería al aire libre con la Bienal de las Balconadas y acogerá además una nueva edición del festival de artes escénicas Vai de Rúa del 25 al 27 de julio.

Sudadera betanceira

El Gobierno local presentó también este jueves una sudadera para presumir de Betanzos. Se trata de una prenda diseñada por Cero de Costa que incluye ocho elementos representativos de la ciudad brigantina, como el Globo, la tortilla, el casco histórico, el Pasatempo o los ríos Mendo y Mandeo: "Son ocho elementos que dicen mucho de Betanzos, con los que nos identificamos y que nos unen", presumió la alcaldesa, que avanza que estos diseños estarán próximamente a la venta.