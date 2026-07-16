Oleiros solicita al Estado más de 300.000 euros para reparar los daños ocasionados por los temporales en la playa de Naval

El Concello de Oleiros llevará al pleno extraordinario de este viernes, 17 de julio, la tramitación oficial para solicitar una subvención estatal de 311.780 euros para financiar los trabajos de reparación de los graves daños causados por los temporales en el entorno de la playa de Naval, en Santa Cruz. La propuesta se someterá a votación a partir de las 13.30 horas en la Casa Charry.

La petición de fondos se dirigirá al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, al amparo de la convocatoria estatal destinada a la recuperación de zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil. El objetivo es sufragar las intervenciones en el talud del aparcamiento de la playa, afectado por las intensas lluvias y las borrascas registradas entre noviembre de 2025 y febrero de 2026.

Las fuertes precipitaciones de este invierno provocaron un importante desprendimiento de tierra en el talud, lo que generó una situación de riesgo para la seguridad de los usuarios y obligó a restringir tanto el acceso peatonal al arenal como el uso del vial y del propio estacionamiento. Ante el peligro, el Concello de Oleiros intervino mediante un procedimiento de emergencia para estabilizar el terreno. Durante la ejecución de los trabajos, los técnicos se vieron obligados a reforzar la base del muro de contención para asegurar su estabilidad frente a la acción de las mareas, lo que incrementó el alcance de las obras inicialmente previstas.

La ayuda económica que reclama el Ejecutivo local se divide de forma casi simétrica en dos proyectos diferenciados. El primero corresponde a las obras de contención del pie del talud, con una partida de 156.840 euros destinada a cubrir el coste de la primera actuación de urgencia, que ya fue ejecutada por el Concello para eliminar el peligro inmediato de desplome. El segundo bloque consiste en una actuación complementaria de 154.940 euros orientada a los trabajos de reconstrucción de la infraestructura dañada y la estabilización definitiva de toda la ladera, garantizando su integración ambiental.

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Con esta iniciativa, el Concello de Oleiros aspira a que la Administración estatal "participe de forma directa" en la financiación de una obra que califica de «imprescindible» para reparar las consecuencias de un episodio meteorológico extraordinario y reforzar la protección de un tramo especialmente sensible y concurrido de la costa del municipio.