La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas organiza travesías nocturnas en catamarán eléctrico para disfrutar de su cielo Starlight
La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas dio el pistoletazo de salida a su programación específica con motivo del eclipse solar total del 12 de agosto. Como Destino Starlight certificado, la entidad promueve un verano repleto de iniciativas para promover las experiencias de observación del cielo.
La Reserva invita a vecinos y visitantes a descubrir la magia de la ría de Betanzos bajo las estrellas a través de una experiencia única de ecoturismo: salidas nocturnas en su catamarán eléctrico. Esta iniciativa, sin coste, busca poner en valor también el patrimonio natural del espacio.
Las travesías, concebidas para disfrutar de una navegación silenciosa y respetuosa con el medio ambiente marino, tendrán una duración de dos horas y partirán desde la entrada al puerto deportivo de Sada. Durante los meses de verano, se han programado un total de diez salidas exclusivas que permitirán a los asistentes contemplar el atardecer y las primeras estrellas desde un entorno paisajístico privilegiado.
Durante el mes de julio, las salidas tendrán lugar los días 20, 22, 27, 29 y 31, fijando la hora de embarque a las 22.00 horas. Por su parte, para el mes de agosto se han reservado los días 3, 5, 7, 14 y 17, con un horario de embarque ligeramente adelantado a las 21.30 horas.
Las plazas para estas rutas nocturnas son limitadas, garantizando así una experiencia de calidad, íntima y de bajo impacto ambiental. Por ello, la inscripción previa, disponible en las redes sociales de Mariñas Coruñesas, es obligatoria para poder participar en la actividad.
- Cochinillo, churrasco y verbena con París de Noia y Los Satélites: la cita a 30 minutos de A Coruña perfecta para despedir julio
- Aparece el cadáver de un hombre de 50 en las instalaciones abandonadas de la antigua hípica de Culleredo
- Alegría con nombre y apellido en el sorteo de vivienda protegida en Oleiros: 'Me tocó el número de mi casa de toda la vida de México
- El pueblo de A Coruña para probar un pulpo único este sábado: 3.000 raciones, verbena y un entorno ideal para recorrer a pie
- Los vecinos de Mosteirón vieron el España - Bélgica en la pantalla del escenario de la mayor orquesta de España
- Cinco días de fiesta en Arteixo con orquestas como Panorama, París de Noia y Los Satélites para animar las celebraciones de Santiago Apóstol
- Cambre tira de Arteixo para subsanar la deficiencia de personal
- El Superior eleva a un año y 9 meses la pena de cárcel a la presidenta de una comunidad de vecinos de Culleredo que desvió más de 9.000 euros