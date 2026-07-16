Sardiñada, juegos acuáticos, música y mercado mariñeiro en las fiestas del Carmen de Sada
El Concello programa tres días de festejos, que arrancarán este sábado con la tradicional procesión marítima
Cuenta atrás para las fiestas del Carmen de Sada. Los festejos arrancarán este sábado 18 de julio y se prolongarán durante tres días. Una misa en honor a la Virgen dará el pistoletazo de salida a la celebración, que incluye, como es tradición, la popular procesión marítima y una sardiñada en la primera jornada festiva, que estará amenizada con la música de agrupaciones folclóricas y Monoulious Dop.
Los festejos contarán con un mercado de artesanía, talleres, la Xuntanza Patexeira y una regata a remos en botes tradicionales el domingo. Durante la tarde, el puerto acogerá una nueva edición de los juegos marineros Alá Vou Airlines, un bingo musical, la actuación de la batucada Malandros y una carrera de inflables y kayacs.
El viernes 24 de julio seguirán las fiestas en honor a la Virgen del Carmen con un concierto de Carlos Bau y una sesión de EME DJ.
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