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Verbenas y fiestas en el área metropolitana de A Coruña
Los concellos de A Coruña le han dado el pistoletazo de salida a sus fiestas y parece que no hay rincón en el que no esté o no vaya a sonar pronto la música
Si hay un periodo de oro para las orquestas, ese es el verano. La llegada del buen tiempo siempre trae consigo los calendarios más ajetreados para las formaciones dedicadas a la verbena, que animan a los territorios -especialmente a los gallegos- en las fiestas de sus barrios, pueblos y ciudades.
Cuenta atrás para las fiestas del Carmen de Sada. Los festejos arrancarán este sábado 18 de julio y se prolongarán durante tres días. Una misa en honor a la Virgen dará el pistoletazo de salida a la celebración, que incluye, como es tradición, la popular procesión marítima y una sardiñada en la primera jornada festiva, que estará amenizada con la música de agrupaciones folclóricas y Monoulious Dop.
Los festejos contarán con un mercado de artesanía, talleres, la Xuntanza Patexeira y una regata a remos en botes tradicionales el domingo. Durante la tarde, el puerto acogerá una nueva edición de los juegos marineros Alá Vou Airlines, un bingo musical, la actuación de la batucada Malandros y una carrera de inflables y kayacs.
El viernes 24 de julio seguirán las fiestas en honor a la Virgen del Carmen con un concierto de Carlos Bau y una sesión de EME DJ.
Antares Pérez
Betanzos presenta sus fiestas de San Roque
Betanzos ultima los preparativos para sus fiestas patronales, declaradas de interés turístico. La alcaldesa, María Barral, y la concejala de Fiestas, Chus Veiga, presentaron esta mañana el cartel de los festejos, que arrancarán el día 14 con la designación de la representante mayor de las fiestas, Myriam Arnoso, y la lectura del pregón, que correrá en esta ocasión a cargo de Dolores Vázquez, la betanceira acusada falsamente del asesinato de la hija de su expareja, reconocida recientemente con la máxima distinción en materia de igualdad del Ayuntamiento brigantino, el premio Úrsula Meléndez de Texeda, y que acaba de ser distinguida también por el Ministerio de Igualdad.
RAC
Miño se prepara para un final de semana centrado en la cultura
Desde este jueves, 16 de julio y hasta el próximo domingo día 19, la localidad de Miño se convertirá en el epicentro cultural de la comarca con la celebración de la Feira da Cultura EnCaMiño. El evento, que tendrá como escenario principal la pista municipal de O Rabazal, reunirá a más de un centenar de creadores con el objetivo de consolidar su crecimiento tras las buenas cifras obtenidas en la edición de 2025.
Alicia Pardo
Cochinillo, churrasco y verbena con París de Noia y Los Satélites: la cita a 30 minutos de A Coruña perfecta para despedir julio
Esta fiesta gastronómica despachará más de una tonelada de carne y otros platos típicos al ritmo de las grandes orquestas gallegas y los fuegos artificiales
Cinco días de fiesta en Arteixo con orquestas como Panorama, París de Noia y Los Satélites para animar las celebraciones de Santiago Apóstol
Arteixo se prepara para vivir cinco días de fiesta con orquestas como Panorama, París de Noia y Los Satélites con motivo de las celebraciones de Santiago Apóstol
Pantalla gigante en las fiestas de Vilaboa, Culleredo, para vivir la semifinal del Mundial España contra Francia
El Mundial también se cuela en la programación de las fiestas de Vilaboa: este martes se instala una pantalla gigante para retransmitir en directo la semifinal entre España y Francia, además de la tradicional churrascada y la verbena por la noche de la mano de la orquesta Cinema.
Alicia Pardo
Catorce días de fiesta y 9 orquestas desde este sábado: el pueblo de A Coruña que cita a Panorama, París de Noia y Los Satélites en un festejo de Interés Turístico
A una hora de A Coruña, se reúnen las orquestas Panorama, París de Noia y Los Satélites en un festejo de Interés Turístico: consulta toda la programación de catorce días de verbena y diversión.
Alicia Pardo
La mayor orquesta de España, con un escenario más grande que una piscina olímpica, actuará en A Coruña este julio
La comarca de A Coruña contará durante este mes de julio con la actuación de la que se considera como una de las mayores orquestas de España: su escenario de más de 60 metros de longitud -más grande que una piscina olímpica- y su despliegue de luces, sonido, vestuario y coreografías prometen dar un buen espectáculo en tres municipios muy cercanos a la ciudad herculina.
Alicia Pardo
El pueblo a 20 minutos de A Coruña en fiestas desde este sábado: París de Noia, gran churrascada y atracciones gratis
Muchos municipios del entorno conjugan la verbena de las grandes orquestas de Galicia con citas gastronómicas para maridar los conciertos. Así ha sido el festejo a 20 minutos de A Coruña que conjugó a la París de Noia con una gran churrascada y atracciones gratis.
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