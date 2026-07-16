Xoel López, De Ninghures, 9Louro, Antía Muíño y Balteira actuarán en el Castelo Conta

Xoel López actuará el próximo viernes 28 de agosto en el Castelo Conta, el festival organizado por el actor Xosé A. Touriñán. La actuación del músico coruñés, que acaba de presentar su disco Oniria Popular, será uno de los platos fuertes de un festival que inició su andadura hace once años para dinamizar este rincón rural de Culleredo y que presentó este jueves su programación con la asistencia del conselleiro de Cultura, José López Campos y del alcalde, José Ramón Rioboo.

El festival, que arrancará el 24 de agosto y que se prolongará durante seis días, contará con decenas de actividades culturales y con la presencia de más de sesenta artistas. Entre las actuaciones más destacadas, De Ninghures, 9Louro, Balteira, la orquesta Bravú Xangai, Kid Mount, Quinkillada o Antía Muíño, que actuará como telonera de Xoel López.

Castelo Conta reunirá además a conocidos cómicos gallegos, como Pepe Suevos, David Amor, Quico Cadaval, Lucía Veiga, Marita Martínez, Patricia Castrillón, Gari Garrido, Oswaldo Digón, David Perdomo o Javier Veiga.

Contos do Castelo y Xente miúda

Las tardes del festival estarán dedicadas a los Contos do Castelo, un espacio que nació hace diez años como círculos de conversación entre los vecinos y que mantiene intacto su objetivo: situar en el centro a los mayores, la tradición y la memoria del medio rural gallego.

Como en anteriores ediciones, Castelo Conta volverá a contar con el espacio Xente miúda, un campamento dirigido a los más pequeños que se desarrollará durante las mañanas de lunes a viernes. Los niños de entre 5 y 12 años podrán participar en talleres artísticos y conocer las especies autóctonas de los bosques de Cabrois. Habrá también talleres de baile y de creación de instrumentos musicales.

Vermús da Taberna

La taberna de Castelo acogerá sesiones vermú en las que reconocidos cocineros elaborarán tapas mientras diferentes artistas amenizan la jornadas. Participarán, entre otros, Jorge Trigo, Nacho Moreira, Damián Paris, Manuel Rodríguez, Lore y Mari, Álex Méndez, Bea Sotelo, Kike Piñeiro, Paula Martínez y Lolo Mosteiro, Chisco Jiménez, Pablo Morales, Moncho Méndez, Lucía Freitas, Begoña Vázquez, David Vilariño y Patricia Navarrete

Actividad especial por el eclipse

Esta edición del Castelo Conta incluye una actividad especial con motivo del eclipse del 12 de agosto.

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