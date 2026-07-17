El Aquapark de Cerceda planta cara al verano gallego: así se instalan sus nuevas placas solares de un millón de euros

El Aquapark de Cerceda ha iniciado sobre el terreno su transformación más ambiciosa de los últimos años. Las obras para instalar la gran placa solar fotovoltaica y térmica ya están en marcha en el complejo del polígono de O Acevedo. Con una inversión cercana al millón de euros, el Concello busca blindar el recinto contra su principal enemigo: la inestabilidad meteorológica del verano en Galicia. Para depender un poco menos del tiempo, el objetivo es calentar de forma sostenible el agua de la piscina grande, la pequeña y el jacuzzi. Un hito que coincide en un momento de auge para las instalaciones, que acaban de superar todos los registros de asistencia conocidos hasta la fecha.

Y es que el pasado mes de junio se contabilizaron un total de 22.000 asistentes al parque acuático, como aseguró recientemente el propio alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez. A pesar de abrir sus puertas el día 10, el Aquapark se superó y la previsión es incluso es aumentar el número de usuarios en julio y agosto. Unas cifras que avalan el peso del parque como motor turístico de la comarca, habiendo duplicado los usuarios desde su inauguración en el año 2000, pasando de los 65.000 visitantes iniciales a rozar los 120.000 anuales en la actualidad.

Pero el Concello rema contra viento y marea por combatir la inestabilidad climática desde los inicios del parque. Y es que el agua climatizada no es algo nuevo, pero este año dará un importante paso ecológico. Justo hace 20 años, en el verano de 2006, el Aquapark de Cerceda fue el primer parque acuático de España que aclimató sus piscinas al aire libre hasta los 28 grados. Aquella apuesta pionera, que entonces dependía de un elevado gasto energético convencional, encuentra ahora su relevo en el autoconsumo limpio.

Operarios trabajando en la instalación de los paneles solares del Aquapark. / CASTELEIRO

El nuevo sistema que se instalará este verano está diseñado con 448 módulos fotovoltaicos, lo que se traduce en unos 220 kW de potencia, y 48 paneles de tubo con intercambiadores de calor específicos para cada vaso. Este proyecto verde permitirá rebajar drásticamente la factura eléctrica municipal con un ahorro anual estimado del 60%, por lo que, según el informe técnico municipal, dejará de emitir 40 toneladas de CO₂ a la atmósfera cada año.

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Más allá del beneficio medioambiental y del ahorro económico directo, el Gobierno local estima que el reclamo de una temperatura del agua óptima de forma constante elevará la venta de entradas al menos un 15% en las jornadas de cielos cubiertos. Una estrategia para consolidar un parque que a día de hoy genera unos 60 puestos de trabajos directos, y que, 26 años después de su inauguración continúa siendo uno de los puntos neurálgicos del verano de miles usuarios de toda Galicia.