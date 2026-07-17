Arteixo transformará la travesía de A Groufa con nuevas aceras y aparcamientos por más de 600.000 euros

El Concello de Arteixo acaba de anunciar este viernes que transformará por completo la travesía de A Groufa, una vía que sirve de unión de la travesía de Arteixo con la avenida de Fisterra, con una inversión de 610.000 euros. Para acometer la obra, el Ejecutivo local pedirá la cesión del vial a la Diputación y posteriormente licitará la obra.

La actuación pasa por renovar totalmente una vía DP-0512 que se ha quedado "obsoleta", en palabras del propio Concello. Así se acometerá la renovación y ampliación de la calzada y de las aceras, garantizando la accesibilidad y continuidad peatonal. También se renovarán los pavimentos y las redes de servicios públicas y privadas, incorporando criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, y se realizará una mejora de la señalización horizontal y vertical, así como de la iluminación pública.

También se procederá a la instalación de una nueva zona de contenedores de basuras, a la renovación del mobiliario urbano, creación de paradas de bus en ambos sentidos de circulación e instalación de marquesinas. En suma, la obra, que tendrá una longitud total de actuación de 277 metros, servirá para conseguir una mejora de la calidad del espacio público.

Por lo tanto, teniendo en cuenta la situación actual del tramo, se proyectan actuaciones encaminadas a la mejora del trazado, sección tipo y funcionalidad del mismo, garantizando la coexistencia de peatones y automóviles, dotando de accesibilidad al recorrido que conecta la travesía de Arteixo con la avenida de Fisterra, incrementando la seguridad viaria en el entorno.

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La próxima ejecución de la obra de la travesía de Arteixo permitirá mejorar la movilidad en la zona, pero persistirán las limitaciones en la capacidad de las calles que enlazan con la nueva vía principal. Es por ello que el Concello propone a la Diputación la cesión para conseguir la ampliación de la travesía de A Groufa, en la carretera provincial DP-0512, con el fin de renovar y modernizar la red viaria secundaria del casco urbano, en línea con los proyectos de urbanización integral ya aprobados en el entorno, que buscan mejorar la accesibilidad, la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos.