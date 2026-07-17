Infraestructuras
Bergondo creará un camino seguro a la escuela infantil de Guísamo
Saca a contratación por más de 300.000 euros la sustitución de las actuales pistas y caminos por una calle residencial de plataforma única | La velocidad quedará limitada a 20 kilómetros por hora
A. P.
El Concello de Bergondo ha sacado a contratación por 315.538 euros una obra para dotar a la escuela infantil de Guísamo de un "entorno seguro y saludable". Los trabajos consisten en el acondicionamiento de una calle residencial de plataforma única para evitar los problemas que se registran actualmente en esta zona por la estrechez de las pistas y la falta de aceras en casi todo el recorrido.
La creación de esta plataforma única irá acompañada de importantes cambios en la circulación, como la limitación de la velocidad a 20 kilómetros por hora y la prioridad peatonal. El aparcamiento quedará reducido a las zonas habilitadas para ello, según detalla el pliego de condiciones. El proyecto incluye además la renovación del alumbrado público, el ajardinamiento del entorno, el soterramiento del cableado y la rehabilitación del antiguo lavadero.
La plataforma única tendrá un ancho variable de 4 y 6 metros según la zona y dispondrá de dos tipos de firme: pavimento de adoquín prefabricado y losa de granito. La calle, una vez reformada, será de sentido único. El plazo de ejecución de los trabajos es de cuatro meses, a contar desde la firma del acta de replanteo. Se trata de una obra financiada con fondos del Plan Único de la Diputación.
Rehabilitación del lavadero Fonte do Picho
Los trabajos de mejora del entorno de la escuela infantil de Guísamo, de la iglesia y del cementerio, se completarán con la rehabilitación del lavadero, conocido como Fonte do Picho. Se trata de un bien etnográfico situado a la entrada de la aldea de Baldomir. Las tareas proyectadas consisten en sustituir la cubierta de fibrocemento por una de madera y teja curva y el pintado de pilares, muros y el perímetro del vaso.
La rehabilitación de este lavadero se completará con el revestimiento de la pileta, la colocación de losas de granito para la superficie de lavado y de un petril en el murete, según detalla el proyecto.
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