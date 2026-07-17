Betanzos dedica su Semana Internacional de Cine al director Ángel de la Cruz
Esta edición contará con la proyección de siete películas que recorrerán su filmografía del martes 21 al viernes 24 de julio
El cine en funcionamiento más antiguo de Europa acogerá del martes 21 al viernes 24 de julio la XXIII Semana Internacional de Cine de Betanzos. Esta edición rendirá homenaje al guionista y director gallego Ángel de la Cruz con la proyección de siete películas que recorrerán su filmografía, acompañadas de charlas introductorias diarias a cargo de destacados críticos y periodistas.
El certamen arrancará el martes con las joyas de la animación El bosque animado y El sueño de una noche de verano. El miércoles será el turno de Arrugas y Memorias de un hombre en pijama, mientras que el jueves se proyectarán la comedia Los muertos van deprisa y el cine de autor de O home e o can. Las sesiones de estos tres días serán de acceso libre en pases a las 18.30 y las 20.30 horas.
La clausura del viernes incluirá el pase de su reciente thriller La silla, protagonizado por Jaime Lorente, y la entrega del premio de esta edición por parte de la alcaldesa María Barral, el director de la Semana, José María Paz Gago, y el director de Agadic, Jacobo Sutil. El galardón es una pieza exclusiva de Andrea Rodríguez que fusiona el globo de Betanzos con una bobina de cine.
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