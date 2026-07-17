Oleiros aprueba por unanimidad exigir al Estado más de 300.000 euros para la playa de Naval

El Concello de Oleiros consiguió el apoyo de toda la corporación municipal en el pleno extraordinario de este viernes para exigir al Estado una subvención de 310.000 euros para financiar los trabajos de reparación a causa de los graves daños ocasionados por los temporales en la playa de Naval, en Santa Cruz. A cuatro días de terminar el plazo para solicitar una convocatoria estatal destinada a la recuperación de zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil, todas las agrupaciones coincidieron en que era "necesario para los vecinos" pedir esta ayuda "cuanto antes".

El objetivo del Concello con esta ayuda, tal y como explicó el alcalde, Ángel García Seoane, es sufragar las intervenciones en el talud del aparcamiento del arenal, afectado por las intensas lluvias y las borrascas registradas entre noviembre de 2025 y febrero de 2026. Las fuertes precipitaciones de este invierno provocaron un importante desprendimiento de tierra, lo que generó una situación de riesgo para la seguridad de los usuarios y obligó a restringir tanto el acceso peatonal al arenal como el uso del vial y del propio estacionamiento.

Ante el peligro, el Concello de Oleiros intervino mediante un procedimiento de emergencia para estabilizar el terreno. Durante la ejecución de los trabajos, los técnicos se vieron obligados a reforzar la base del muro de contención para asegurar su estabilidad frente a la acción de las mareas, lo que incrementó el alcance de las obras inicialmente previstas.

A pesar de votar a favor, la oposición se mostró muy crítica con la gestión del Ejecutivo local. En especial el PSOE, que achacó al alcalde la culpa de no presentar a tiempo la documentación. "Mentres se facía unha foto no autobús á universidade, ese mesmo día, o 23 de xuño, saía no BOE a convocatoria", señaló el concejal socialista Jesús Fernández, que acusó al mandatario de ir siempre "ás carreiras". El PSOE, encabezado por Carmen Acuña, añadió que esta subvención también debería pedirse para otras zonas de Oleiros.

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El PP por parte aseguró que su grupo no iba a permitir que se perdiese "nin un só euro" para solventar los desperfectos de la zona, pero también sentenció que el Ejecutivo local llega tarde a esta ayuda. Y su portavoz, Loli Silva, instó al alcalde de Alternativa dos Veciños a no perder la subvención a posteriori por su "mala xestión". El BNG, encabezado por Iván Roca, no realizó ninguna intervención al respecto.