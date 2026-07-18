Desaparición
Buscan a un vecino de Culleredo de 67 años con problemas de salud desaparecido de este viernes
Vestía pantalón corto de pijama color azul y camiseta de manga corta gris
La Guardia Civil alerta de la búsqueda de José Manuel Baeza Durán, un vecino de Culleredo de 67 años con problemas de salud que requieren atención y seguimiento constante que ha desaparecido este viernes.
En un comunicado enviado a los medios, el instituto armado ha alertado de la desaparición, catalogada de alto riesgo. El hombre falta de su domicilio familiar desde las 21.00 horas del pasado viernes, 17 de julio.
Según se detalla en el comunicado, en el momento de su desaparición, el afectado vestía pantalón corto de pijama de color azul y dibujos de palmeras, una camiseta de manga corta azul de color gris y letras azules en la parte delantera y sandalias azules. No portaba consigo documentación, dinero ni teléfono móvil.
El desaparecido padece párkinson y acúfenos severos, por lo que se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad y desorientación.
La Guardia Civil ha solicitado a cualquier ciudadano que pueda aportar pistas, que lo haya visto o que tenga conocimiento de su paradero, que se ponga en contacto de inmediato con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o con el 112 Emergencias.
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