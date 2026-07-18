Detenido un joven de 22 años tras una pelea en las fiestas de Mera, en Oleiros
La investigación continúa abierta, y no se descartan más personas, ya que las fuerzas de seguridad recibieron hasta tres llamadas por reyertas diferentes durante la madrugada
Las fiestas de Mera, en Oleiros, se han visto empañadas por un altercado violento en la madrugada de este sábado. Y es que un joven de 22 años ha sido detenido como presunto autor de una agresión cometida en el transcurso de los festejos, tal y como confirmaron fuentes de la Guardia Civil.
La jornada nocturna estuvo marcada por la "gran agitación" en el recinto festivo. Según han informado las fuerzas de seguridad, la centralita recibió varias llamadas de alerta ciudadana a lo largo de la noche que informaban de varios altercados en la zona. En concreto, los agentes intervinieron en tres incidentes distintos registrados durante la madrugada.
La investigación en torno a la agresión que motivó el arresto del joven continúa totalmente abierta. Desde el instituto armado avanzan que los agentes siguen tomando declaración y realizando gestiones para esclarecer el origen y la implicación de los participantes, por lo que no se descartan más personas detenidas en las próximas horas.
A pesar de la preocupación vecinal y de los sucesos registrados en el punto, las celebraciones patronales no se van a suspender. Las fiestas de Mera se mantienen según lo previsto y la programación de las verbenas y actividades continuará adelante sin cambios en el calendario oficial.
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