La plaza García Naveira de Betanzos renueva su imagen

La plaza García Naveira estrena nueva imagen. El Concello de Betanzos ha finalizado las obras de mejora de la seguridad vial e iluminación de este céntrico enclave, que dispone de nuevos sistemas de alumbrado inteligente y de pasos de peatones que incorporan tecnología LED, sensores de presencia y sistemas luminosos de advertencia para detectar la presencia de viandantes y reforzar su visibilidad.

La intervención incluyó cambios en la ubicación de los pasos peatonales y la creación de uno nuevo en la Avenida de Castela. El Concello reubicó el paso localizado en el cruce de Os Ánxeles, que desplazó varios metros hacia la escultura de Diana Cazadora para ofrecer una mayor visibilidad, y elevó el situado en las inmediaciones del estanco.

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El Ayuntamiento brigantino aprovechó la intervención para renovar el alumbrado de los Soportales con la instalación de nuevas farolas con tecnología LED que "mejoran notablemente la luminosidad de este espacio histórico", apunta el Gobierno local. La renovación se completó con el acondicionamiento de los bancos de madera situados a lo largo de las terrazas de hostelería.