El «Dios» Messi vigila la resistencia de Argentina en La Mila de A Coruña al ritmo de bombo y pasión: "Vamos a por el cuarto"
Decenas de argentinos tomaron el local coruñés de A Gaiteira para seguir el partido. Aficionados de todas las edades animaron a su selección a ritmo de bombos, cánticos y banderas
El corazón de La Mila, en A Coruña, el rincón desde el que los argentinos apoyan a su selección partido tras partido, se transformó este domingo en una pequeña sucursal de Buenos Aires. Bombos retumbando, banderas celestes y blancas al viento, cánticos y decenas de argentinos apoyando a su país marcaron el pulso del esperado encuentro del Mundial entre España y Argentina. Fuera del establecimiento, en la única pantalla exterior disponible, un detalle resumía la mística de la tarde: un pequeño cuadro con la figura de Lionel Messi presidía el plano, convertido en el Dios al que todos rezaron con la mirada fija en el esférico. Tras los primeros 45 minutos, el marcador reflejaba un igualado 0-0, pero en los alrededores la victoria de la pasión ya era total.
La comunidad argentina residente en A Coruña demostró que la distancia no enfría la sangre. «La verdad es que estoy viendo el partido con mucha ilusión, inquietud y alegría. Es un sentimiento hermoso», explicaba el joven Matías Galván, que lleva apenas cuatro meses viviendo en la ciudad. Para él, el duelo tiene un tinte sagrado. «Tiro por mi sangre, vamos a por el cuarto. Maradona y Messi son los grandes del fútbol, dioses para mí. Aunque por edad no llegué a ver a Maradona, tenemos a Messi ahora», sentenció.
Ese magnetismo familiar y festivo lo confirmaba Yamille Parrón, abrigada por el ruido de fondo. «Lo estoy viendo con mi hijo y con mi marido, que anda metido en el medio de la banda de los bombos. Estoy feliz, emocionada y alegre. No hay mucha rivalidad, mi hijo también va con España», explicó la argentina, que lleva 6 años residiendo en España con su familia. "Si ganamos, festejaremos hasta que el cuerpo aguante", dijo.
Una hermandad a prueba de nervios
A pesar de la trascendencia del partido, el civismo y la "buena onda" entre aficiones fue la nota dominante en el entorno de La Mila. Tomás Gesto, visiblemente ilusionado, ejemplificaba esa doble alma que flotaba en el ambiente: «Estamos ilusionados. Yo de hecho vengo con amigos gallegos a ver el partido aquí. España ha estado jugando excelente durante el Mundial, pero le tenemos esperanzas a Argentina. Queden como queden estaremos contentos», aseguró.
Ese temor inicial al conflicto se disipó rápido entre la multitud. «Por suerte está siendo un partido muy amistoso», confesaba aliviada Cecilia Strack. «Cuando salí de casa tenía un poco de miedo por ver los ánimos generales, pero la gente muy buena onda deseándonos suerte y diciéndonos que gane el mejor». Cecilia, que lleva también seis años en la ciudad, ojeaba el reloj intuyendo una noche larga.«Yo creo que van a penaltis porque la cosa está igualada. Si gana Argentina, tendré que irme para casa que trabajo pronto. Tenemos que dormir», concluía entre risas. Con las espadas en todo lo alto tras el descanso, La Mila seguía latiendo a ritmo de fútbol y emoción.
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