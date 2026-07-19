Juan Fariña presenta su última novela este miércoles en Oleiros

El escritor y edil de Alternativa dos Veciños en Bergondo, Juan Fariña, presentará este miércoles 22 de julio en Oleiros su última novela, Agosto dezaseis.

El acto se celebrará en la Casa Charry a partir de las 19.00 horas. El autor estará acompañado por el alcalde, Ángel García Seoane.