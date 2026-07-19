El PSOE de Arteixo urge el aparcamiento de Urbis y exige mejoras en el de Sinforiano López

El PSOE de Arteixo acusa al Ejecutivo presidido por Carlos Calvelo (PP) de persistir en una «política de anuncios a medias». Su portavoz, Martín Seco, insta al Gobierno local a construir el aparcamiento público prometido en el entorno de la urbanización de Urbis y enmendar los «graves fallos de seguridad vial» en la calle Sinforiano López: «Obligan a los vecinos a jugarse el tipo entre los coches para tirar la basura», denuncia.