El PSOE de Arteixo urge el aparcamiento de Urbis y exige mejoras en el de Sinforiano López
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Arteixo
El PSOE de Arteixo acusa al Ejecutivo presidido por Carlos Calvelo (PP) de persistir en una «política de anuncios a medias». Su portavoz, Martín Seco, insta al Gobierno local a construir el aparcamiento público prometido en el entorno de la urbanización de Urbis y enmendar los «graves fallos de seguridad vial» en la calle Sinforiano López: «Obligan a los vecinos a jugarse el tipo entre los coches para tirar la basura», denuncia.
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