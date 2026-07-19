Usuarios y familiares e unen para denunciar la atención domiciliaria en Cambre: "Deixáronme abandonada"

A María Luisa Temprano la han dejado durante horas sin salir de la cama. Por la casa de Conchi Ageitos han pasado hasta nueve trabajadoras diferentes en una misma semana. Carmen Mariñán y Tino Barcia han visto cómo auxiliares no saben manejar a sus madres. Estas son algunas de las quejas más comunes del Servicio de Atención a Domicilio (SAD) de Cambre desde la llegada de la nueva concesionaria a principios de año.

La asociación de Apoyo a Dependientes y Mayores engloba en el municipio a varias de las familias que están inscritas en el servicio de atención domiciliaria local. María Luisa Temprano, dependiente que vive sola, es la nueva presidenta y explica la frustración que hay con el servicio.

"Houbo un día que a min, que necesito alguén que veña tanto a acostarme como a levantarme, deixáronme abandonada ata as 14.15 horas da tarde. Foi a auxiliar do mediodía a que me tivo que levantar", dice la presidenta. Temprano apunta a los moratones que tiene por el cuerpo y señala que varios fueron causados por algunas auxiliares, que no saben manejar su cuerpo.

María Luisa Temprano, presidenta de la Asociación de Ayuda A Dependientes y Mayores / CARLOS PARDELLAS / LCO

La presidenta de la asociación explica que ha denunciado en muchas ocasiones la poca experiencia de las trabajadoras y la enorme rotación en los turnos, además de la ausencia de las visitas de seguimiento bimensuales que deberían hacer. Todo eso, recuerda la asociación, ya lo habían advertido durante la redacción de los pliegos de contratación con el Gobierno de Unión por Cambre y así lo dejaron reflejado en las alegaciones al contrato, que siguió adelante y fue contratado con el Partido Popular ya en la Alcaldía.

Las quejas, señala Temprano, de poco sirven para mejorar el trato que se les da. "A min chegaron a ameazarme con quitarme a pensión se seguía así", dice la presidenta.

No es la primera vez que familiares y usuarios de Cambre han criticado el mal funcionamiento de este servicio. En 2024 decenas de ellos se dirigieron a la Valedora do Pobo para instar al Concello a revisar la citación por problemas similares.

Sin embargo, insisten, la situación ha ido a peor con la nueva concesionaria. "La otra empresa no funcionaba pero es que esta los ha hecho buenos", dicen los familiares.

La calidad de este servicio hace que muchas familias ya hayan optado por salirse y buscar atención privada. "Mucha gente está abandonando el servicio, que es lo que quieren ellos porque tienen lista de espera", afirman los miembros de la asociación.

La baja confianza en la atención domiciliaria hace que muchos familiares no puedan realmente desconectar de su rol de cuidadores y en muchas ocasiones, admiten, se sienten obligados a estar con sus dependientes mientras están las auxiliares por si pasa algo.

La carta

Conchi Ageitos, madre de un usuario 25 con parálisis cerebral, fue la primera en pronunciarse públicamente ante esta situación. En abril publicó una carta en redes sociales en la que contaba algunos de los episodios que habían vivido con el cambio de la empresa. "Las primeras consignas a sus trabajadores fueron no os impliquéis con los usuarios, no hablar con ellos, no os encariñeis", señalaba en su comunicación, en la que añadía que "necesitamos una persona que venga con continuidad que venga todos los días, no somos números no podemos estar abriéndole la puerta de nuestro hogar cada día una persona diferente". Hoy en día no ha cambiado mucho esta situación. "En el último mes han debido pasar unas 30 personas por mi casa", afirma.

La comunicación tuvo resultado y ese mismo mes se trató en el Pleno, en el que también habló Carmen Mariñan, hija de una dependiente, que pidió "medidas urgentísimas" para abordar los problemas del servicio. "No facilitan la autonomía, que es uno de los objetivos del servicio, hacen todo lo contrario", apunta.

Tras su intervención en la sesión la vecina explica que sí tuvo oportunidad de reunirse tanto con la alcaldesa Diana Piñeiro como con la persona que sustituyó a la coordinadora de Servicios Sociales mientras estuvo de baja laboral. "Diana [Piñeiro] empezó a tomarse en serio el asunto. Nos dio esperanzas de que llegarían al fondo de la cuestión, aunque los cambios serán otra cosa", dice Mariñán, que añade que ellos no buscan un cambio de concesionaria, sino que se controle su trabajo y se cumplan los pliegos.

"Por lo menos sentimos que alguien se interesaba por nuestra situación. Empezaron a ponerse en contacto con la empresa y a pedir explicaciones", continúa.

Durante el mismo tiempo el Ejecutivo de Piñeiro también atendió a la Inspección de Servizo Sociais de la Xunta, que había ido también a controlar el servicio ante las reiteradas denuncias de los usuarios.

El coordinador interino fue una pieza clave para que las familias sintieran que usan este servicio, que admiten haber tenido múltiples problemas con la funcionaria titular. "Él está accesible. Nos hemos sentido escuchadas, y sabemos que está pendiente", señalan los familiares.

"Asuntos Sociais ten que preocuparse polos usuarios, non deixarnos abandonados", insiste María Luisa Temprano, que detalla que durante mucho tiempo el departamento municipal "pasó de nós" y que "o único que fan é preocuparse pola miña saída, non por min".

Mientras tanto la asociación seguirá defendiendo la calidad del servicio y el cuidado a los dependientes.