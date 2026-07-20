La burocracia, el peor enemigo de la ley contra incendios: Siete años de trámites para limpiar de maleza una parcela en Betanzos

La tramitación de los expedientes de limpieza de biomasa se ha convertido en un quebradero de cabeza para los concellos, que reclaman desde hace años cambios legislativos que permitan agilizar las gestiones y actuar con rapidez, especialmente en aquellos casos en los que la acumulación de vegetación supone un riesgo para los vecinos de las viviendas colindantes. Una resolución que acaba de hacer pública la Valedora do Pobo ilustra la demora que llegan a acumular estos expedientes, para desesperación de los ciudadanos afectados, que se ven obligados en ocasiones a convivir con auténticos polvorines.

La queja en cuestión comenzó a tramitarse en 2017. Un residente en un núcleo rural del municipio brigantino presentó una reclamación en el Ayuntamiento ante el incumplimiento persistente por parte del propietario de la finca adyacente a su casa de las obligaciones relativas a la limpieza de biomasa. Según detalla el dictamen de la Valedora, el Concello betanceiro realizó un requerimiento al titular de las parcelas en 2018 y, ante la falta de respuesta, inició los trámites para acometer la limpieza de forma subsidiaria, pero no llegó a realizarla. En 2022 cursó un nuevo requerimiento, también sin éxito y dos años después, en 2024, abrió otro procedimiento que seguía sin atenderse a fecha de la apertura de la investigación por parte de la Valedora.

"La Administración local instruyó tres procedimientos y dictó varios requerimientos, todos ellos infructuosos a lo largo de siete años", resume la institución encargada de velar por los derechos de la ciudadanía, que advierte de que esta forma de proceder "no parece acorde con el principio de racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos". En este caso, sostiene la Valedora, el incumplimiento pertinaz por parte del propietario de las fincas debería haber llevado al Concello a actuar de forma subsidiaria y repercutirle los costes: "Resulta contrario al principio de eficacia recogido en la Constitución que la Administración se limite a requerir el cumplimiento de las obligaciones, en la medida de que esto no parece ser suficiente y se perpetúa la vulneración de la ley", advierte en una resolución en la que insta al Concello a actuar con la "mayor brevedad posible" para comprobar si la finca continúa sin limpiarse y, de ser así, ordenar los trabajos necesarios y, "de ser necesario, ejecutarlos forzosamente".

Más de 700 expedientes abiertos

No es un caso aislado. El Concello de Betanzos ha admitido en varias ocasiones la demora que acumulan varios expedientes de limpieza de biomasa, un retraso que atribuye al exceso de burocracia para poder entrar en las fincas a actuar de forma subsidiaria. Hace un par de años, el Ayuntamiento llegó a acumular 700 expedientes. La tardanza propició numerosas quejas, tantos de residentes en núcleo rural como en el propio casco urbano. Las más reiteradas en los últimos meses, en el entorno de Infesta.