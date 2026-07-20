Las paradas de tren entre A Coruña y Santiago pierden fuelle y se quedan en 50 pasajeros al día

El uso del tren de Media Distancia en las paradas intermedias que conectan el eje entre A Coruña y Santiago ha experimentado un notable retroceso a lo largo del último ejercicio. Según los datos oficiales de balance de los apeaderos de Ordes, Cerceda-Meirama y Uxes, en Arteixo, el volumen conjunto de pasajeros descendió de los 20.589 usuarios registrados en 2024 a los 18.613 contabilizados al cierre de 2025.

Esta diferencia supone una pérdida de 1.976 viajeros en doce meses y reduce el promedio diario de usuarios de estas tres estaciones a apenas 50 pasajeros al día, un indicador que refleja el progresivo enfriamiento en estas líneas de cercanía. Un enfriamiento que los propios usuarios han achacado en los últimos meses a la falta de conexión a las propias estaciones y a la escasez de frecuencias.

Cerceda-Meirama: el eje principal

A pesar de la tendencia general a la baja, Cerceda-Meirama se consolida como el eje central de este tramo ferroviario comarcal. La estación cercedense absorbió la gran mayoría del tráfico con 12.594 viajeros en 2025, frente a los 13.070 del año anterior, lo que supone un 4% menos. Este notable volumen de usuarios se logró pese a registrar una ligera caída en la ocupación media por ferrocarril, de entre 2 y 3 pasajeros, en un año en el que la oferta total de trenes aumentó tímidamente hasta alcanzar las 4.843 circulaciones, unas 50 más que en 2024.

El impacto del bajón de usuarios ha sido proporcionalmente muy superior en las otras dos terminales. Por un lado, Ordes sufrió una caída significativa al pasar de 3.947 usuarios en 2024 a 3.048 en 2025. El descenso se produjo a pesar de que la oferta de trenes en su caso aumentó de 2.752 a 2.785, con una pérdida de más de 22% de viajeros, y una media de menos de un viajero diario por tren.

Por otro lado, el apeadero de Uxes también muestra signo negativo tras bajar de los 3.572 pasajeros a los 2.971 actuales, rompiendo la barrera de los 3.000 usuarios anuales, lo que se traduce en un 18% menos. Al igual que en Ordes, su ocupación media cayó por debajo de la unidad, lo que refleja vagones cada vez más vacíos a su paso por la localidad de Arteixo, aunque las frecuencias se mantienen bastante estables.

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El balance de datos oficiales deja en evidencia que la oferta de frecuencias apenas varió en el conjunto de los tres puntos, sumando 11.136 servicios en 2025 frente a los 11.009 de 2024. Sin embargo, cada vez son menos las personas que optan por coger el tren entre las dos urbes.