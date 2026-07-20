París de Noia, churrasco y fuegos desde este miércoles: la verbena de 6 días a 10 minutos de A Coruña para exprimir el mes de julio

Las fiestas de verano en Galicia se acercan a uno de sus momentos álgidos, especialmente en la provincia de A Coruña. En la ciudad, las clásicas celebraciones de los barrios y la tradicional Feira das Marabillas competirán esta semana directamente con las citas del área metropolitana, que ofrecerán música y gastronomía gallega para encarar la recta final de julio.

Una de las más potentes aterrizará a apenas diez minutos de A Coruña, donde París de Noia abrirá casi una semana de verbena con churrasco, sesiones de tardeo, pinchadiscos y espectáculos pirotécnicos. Hasta cuatro orquestas gallegas y varios grupos de rock, pop y ritmos tropicales inundarán las calles de esta localidad de Culleredo, que se llenará de diversiones entre este miércoles 22 y el lunes 27 de julio.

Hablamos de O Burgo, en el ayuntamiento vecino de A Coruña, donde habrá entretenimientos desde la mañana hasta la noche. Los pasacalles, las alboradas y los conciertos confluirán a lo largo de los seis días de sus Fiestas del Apóstol, que culminarán con una gran sesión de fuegos artificiales para toda la familia.

Así será el programa de las Festas do Apóstol de O Burgo en 2026

Las Festas do Apóstol son una de las celebraciones más importantes de Galicia. Tanto es así que, en O Burgo, dará lugar a seis días continuos de festejos en los que -a diferencia de lo que suele pasar- no habrá que esperar para disfrutar del plato fuerte del programa.

Y es que será París de Noia la que arrancará las fiestas este mismo miércoles 22 con una gran verbena, en la que interpretará los últimos éxitos del pop, el reguetón y la música urbana, así como clásicos latinos. Su potente espectáculo de luces y sus coreografías abrirán con fuerza un calendario que contará con conciertos diarios e incluso con sesiones vermú para los que deseen vivir la fiesta sin tener que trasnochar.

A los hits bailables de esta popular orquesta coruñesa le seguirá el rock del grupo América de Vigo el jueves 23 de julio. El rasgueo de sus guitarras atraerá a O Burgo a los coruñeses más cañeros, que podrán disfrutar el viernes del lado más tradicional de las verbenas con la orquesta Miramar.

El sábado 25 de julio, los ritmos latinos continuarán con el grupo Bomba, que llegará desde Canarias para ofrecer un directo cargado de energía y sabores tropicales. El cierre correrá a cargo de otros dos nombres conocidos de la verbena gallega: la orquesta Fuego, que actuará el domingo 26 y Origen, que despedirá el festejo por todo lo alto el lunes 27.

Churrasco, tardeo y pirotecnia para cerrar el maratón musical de Culleredo

Además de los conciertos nocturnos, las fiestas del Apóstol se extenderán también al horario diurno durante los últimos tres días de celebración.

Espectáculo de fuegos artificiales. / ALV

Así, la jornada del sábado empezará con alboradas y pasacalles a cargo de Os Celtas y Alambique, que darán paso a una sesión vermú con el Dúo Dilema y a un tardeo dinamizado por el DJ By.Kokee, que se alargará -según indica el propio cartel- "hasta que el cuerpo aguante".

El domingo se repetirá el esquema con Jalácticos y Los Caimanes, y la orquesta Fuego hará doblete actuando también al mediodía. El broche de esta tradicional fiesta del área metropolitana de A Coruña lo pondrá la gran churrascada popular que se celebrará el lunes, donde los asistentes podrán disfrutar de carne a la brasa y gozar, al anochecer, de los fuegos artificiales que teñirán el cielo nocturno.

Esta macroverbena de finales de julio llega tan solo unas semanas después de otra de las grandes citas de verano en la localidad. Entre el 1 y el 5 de este mes, el lugar también fue sede del famoso Mercado Templario de O Burgo do Faro, que llevó a los asistentes nueve siglos atrás a través de puestos de artesanía, talleres y representaciones teatrales.