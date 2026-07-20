Luz verde al proyecto para eliminar el punto negro de Sesmonde con una nueva glorieta

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado luz verde al proyecto para remodelar uno de los principales puntos negros de la comarca brigantina: el cruce de Sesmonde, en el municipio de Vilasantar. Tras años de demandas, el Estado ha aprobado un plan para reordenar los accesos de la Nacional 634 entre los kilómetros 675 y 676 para mejorar la seguridad en la intersección de la carretera nacional con la AC-840. El presupuesto estimado de las obras es de 1.141.299 euros.

La configuración actual del cruce de Sesmonde, un punto que soporta un elevado tráfico, dificulta las maniobras de incorporación y favorece además velocidades de circulación elevadas, admite el Ministerio, que hace ya dos años que estableció como "prioritaria" la mejora de esta intersección, con un elevado tránsito de vehículos pesados.

El proyecto recoge la sustitución de la actual glorieta elíptica por una circular, lo que permitirá reordenar el tráfico, reducir la velocidad de circulación y mejorar la seguridad y la fluidez de todos los movimientos, explican desde el departamento estatal, que todavía no fija plazos para la ejecución de los trabajos. El proyecto incluye además el arreglo del firme y del alumbrado, cuyas deficiencias han propiciado numerosas quejas en los últimos años.

Transportes detalla que aprovechará las obras para construir una nueva vía colectora en el margen derecho de la Nacional 634 en sentido Santiago para canalizar el tráfico con origen o destino en la estación de servicio y en la Rúa Ril, separándolo de la circulación que discurre por el tronco de la carretera. También se habilitarán carriles adicionales de entrada y salida de la glorieta, se renovará la señalización horizontal y vertical, se repondrá el alumbrado público y se instalarán barreras de hormigón.

La actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la red de carreteras del Estado.

Años de quejas y reclamaciones

El Concello de Vilasantar, gobernado por el popular Fernando Pérez, reclamó en numerosas ocasiones la remodelación del cruce de Sesmonde. Su petición fue recogida por la anterior subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, que trasladó al regidor el "compromiso" del Ejecutivo central con la mejora de esta intersección. El actual representante estatal en A Coruña, Julio Abalde, reiteró hace unas meses el interés del Gobierno el reordenar este punto, una actuación incluida entre las prioridades de Transportes en Galicia.

La necesidad de acometer mejoras en la intersección entre la N-634 y la AC-840 fue objeto también de reiteradas iniciativas del BNG, la última de ellas registrada hace unos meses para demandar agilidad en la reforma de "una de las principales vías de comunicación del interior de Galicia" y de un cruce que registra una elevada siniestralidad por su deficiente trazado y el mal estado del firme.

El PSOE de Curtis celebró este lunes la aprobación del proyecto. Su portavoz, Fernando Rey, afirmó que este paso es resultado de un "trabajo constante desarrollado por los socialistas durante los últimos meses". "Fueron muchas reuniones, escritos y gestiones para trasladar una preocupación real de la ciudadanía y conseguir que esta actuación avanzase. Hoy podemos decir que ese trabajo dio sus frutos", celebró el socialista.

La remodelación de esta intersección fue reclamada también por el Ayuntamiento de Curtis, que exigió también arreglos en el firme de la N-634 a su paso por Teixeiro, una intervención que ya ha sido comprometida por el Ministerio.