Os patexeiros rescatan a tres menores arrastrados por la corriente cuando se bañaban en la rampa del puerto de Sada

La Asociación Os Patexeiros de Sada reclama más controles para evitar el baño en la rampa del puerto. Lo hace tras acudir este domingo al rescate de tres menores que fueron arrastrados por la corriente. Los jóvenes estaban acompañados por una mujer, madre de uno de ellos, que intentó mantenerlos a salvo y que fue rescatada junto al resto totalmente exhausta, explican desde el colectivo.

Os Patexeiros recuerdan que las rampas portuarias son espacios destinados a la entrada y salida de las embarcaciones y no zonas habilitadas para el baño. Advierte del riesgo que entraña la combinación de corrientes, tráfico marítimo y la falsa sensación de seguridad que ofrece la proximidad del puerto y reclama medidas efectivas para impedir chapuzones de riesgo. "Onte o mar devolveunos catro vidas. Non esperemos a que un día non o faga", advierten.