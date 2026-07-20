Un plataforma vecinal denuncia a un bar de Arteixo tras una acusación de apología del franquismo

La plataforma vecinal Arteixo Futuro, de A Coruña, ha presentado una denuncia administrativa contra un bar por apología del franquismo.

La entidad entiende que Casa O Ferrador, en la carretera que une Arteixo con Caión, a la altura del núcleo de Lagoa, incumple el marco normativo estatal y gallego.

El establecimiento tiene una bandera gigante con el escudo de la etapa franquista, con el águila de San Juan, y en el exterior muestra mensajes como "Una, grande y libre" o "Rojos abstenerse".

La plataforma Arteixo Futuro entiende que este último mensaje choca con la Constitución, en concreto con el artículo 14 sobre igualdad sin discriminación por razón de "nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

Por estos motivos, ha presentado una denuncia ante la Dirección Xeral de Comercio y Consumo de la Xunta, a la que pide apertura de diligencias y un expediente sancionador.

Arteixo Futuro defiende, en un comunicado, que "existe una evidente extralimitación del derecho a la libertad de expresión cuando se cuelga de una fachada una enorme bandera preconstitucional, se emplean eslóganes asociados a la dictadura y se plantean determinados requisitos de acceso en función de la ideología o las opiniones políticas de cualquier persona".

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Recuerda, además, que el municipio sufrió la represión franquista, con varias personas asesinadas como el pintor Luis Huici o los vecinos José Mañana Rodríguez, Jesús Mañana Campelo, Domingo Rodríguez, José Sande Loureiro y Eliseo Borrazás Zas.