Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Así fue la celebración en A Coruña tras la victoria de España en el MundialEl retroceso del tren A Coruña - SantiagoLa librería con libros hasta el techoLas causas de los accidentes de tráfico en A CoruñaFiestas en las comarcas en directoFiestas de María Pita en directo
instagramlinkedin

Un plataforma vecinal denuncia a un bar de Arteixo tras una acusación de apología del franquismo

Consideran que el establecimiento incumple el marco normativo estatal y gallego

Papeles de una denuncia administrativa

Papeles de una denuncia administrativa / LOC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Agencias

La plataforma vecinal Arteixo Futuro, de A Coruña, ha presentado una denuncia administrativa contra un bar por apología del franquismo.

La entidad entiende que Casa O Ferrador, en la carretera que une Arteixo con Caión, a la altura del núcleo de Lagoa, incumple el marco normativo estatal y gallego.

El establecimiento tiene una bandera gigante con el escudo de la etapa franquista, con el águila de San Juan, y en el exterior muestra mensajes como "Una, grande y libre" o "Rojos abstenerse".

La plataforma Arteixo Futuro entiende que este último mensaje choca con la Constitución, en concreto con el artículo 14 sobre igualdad sin discriminación por razón de "nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

Por estos motivos, ha presentado una denuncia ante la Dirección Xeral de Comercio y Consumo de la Xunta, a la que pide apertura de diligencias y un expediente sancionador.

Arteixo Futuro defiende, en un comunicado, que "existe una evidente extralimitación del derecho a la libertad de expresión cuando se cuelga de una fachada una enorme bandera preconstitucional, se emplean eslóganes asociados a la dictadura y se plantean determinados requisitos de acceso en función de la ideología o las opiniones políticas de cualquier persona".

Noticias relacionadas

Recuerda, además, que el municipio sufrió la represión franquista, con varias personas asesinadas como el pintor Luis Huici o los vecinos José Mañana Rodríguez, Jesús Mañana Campelo, Domingo Rodríguez, José Sande Loureiro y Eliseo Borrazás Zas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cochinillo, churrasco y verbena con París de Noia y Los Satélites: la cita a 30 minutos de A Coruña perfecta para despedir julio
  2. Aparece el cadáver de un hombre de 50 en las instalaciones abandonadas de la antigua hípica de Culleredo
  3. Alegría con nombre y apellido en el sorteo de vivienda protegida en Oleiros: 'Me tocó el número de mi casa de toda la vida de México
  4. El Aquapark de Cerceda planta cara al verano gallego: así se instalan sus nuevas placas solares de un millón de euros
  5. La Panorama, París de Noia y Ortiga, platos fuertes de las fiestas de Betanzos, que tendrán a Dolores Vázquez de pregonera: consulta todo el programa
  6. La Vía Verde se somete a examen este verano en Cerceda: 'Nosotros éramos ferroviarios y pasamos por aquí millones de veces, pero caminando es otra cosa
  7. Preocupación entre los ganaderos y agricultores de la comarca de Betanzos por la caída del caudal en los ríos
  8. Un joven de 18 años pierde una oreja en una pelea durante un cumpleaños en O Burgo con tres detenidos

Un plataforma vecinal denuncia a un bar de Arteixo tras una acusación de apología del franquismo

Un plataforma vecinal denuncia a un bar de Arteixo tras una acusación de apología del franquismo

Los usuarios del tren en Cerceda, hartos de las pocas frecuencias y de una estación alejada: «Ao final, a xente resígnase»

Las paradas de tren entre A Coruña y Santiago pierden fuelle y se quedan en 50 pasajeros al día

Las paradas de tren entre A Coruña y Santiago pierden fuelle y se quedan en 50 pasajeros al día

La burocracia, el peor enemigo de la ley contra incendios: Siete años de trámites para limpiar de maleza una parcela en Betanzos

La burocracia, el peor enemigo de la ley contra incendios: Siete años de trámites para limpiar de maleza una parcela en Betanzos

El «Dios» Messi vigila la resistencia de Argentina en La Mila de A Coruña al ritmo de bombo y pasión: "Vamos a por el cuarto"

El «Dios» Messi vigila la resistencia de Argentina en La Mila de A Coruña al ritmo de bombo y pasión: "Vamos a por el cuarto"

Juan Fariña presenta su última novela este miércoles en Oleiros

Juan Fariña presenta su última novela este miércoles en Oleiros

El PSOE de Arteixo urge el aparcamiento de Urbis y exige mejoras en el de Sinforiano López

El PSOE de Arteixo urge el aparcamiento de Urbis y exige mejoras en el de Sinforiano López

Buscan a un vecino de Culleredo de 67 años con problemas de salud desaparecido de este viernes

Buscan a un vecino de Culleredo de 67 años con problemas de salud desaparecido de este viernes
Tracking Pixel Contents