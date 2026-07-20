Un plataforma vecinal denuncia a un bar de Arteixo tras una acusación de apología del franquismo
Consideran que el establecimiento incumple el marco normativo estatal y gallego
Agencias
La plataforma vecinal Arteixo Futuro, de A Coruña, ha presentado una denuncia administrativa contra un bar por apología del franquismo.
La entidad entiende que Casa O Ferrador, en la carretera que une Arteixo con Caión, a la altura del núcleo de Lagoa, incumple el marco normativo estatal y gallego.
El establecimiento tiene una bandera gigante con el escudo de la etapa franquista, con el águila de San Juan, y en el exterior muestra mensajes como "Una, grande y libre" o "Rojos abstenerse".
La plataforma Arteixo Futuro entiende que este último mensaje choca con la Constitución, en concreto con el artículo 14 sobre igualdad sin discriminación por razón de "nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".
Por estos motivos, ha presentado una denuncia ante la Dirección Xeral de Comercio y Consumo de la Xunta, a la que pide apertura de diligencias y un expediente sancionador.
Arteixo Futuro defiende, en un comunicado, que "existe una evidente extralimitación del derecho a la libertad de expresión cuando se cuelga de una fachada una enorme bandera preconstitucional, se emplean eslóganes asociados a la dictadura y se plantean determinados requisitos de acceso en función de la ideología o las opiniones políticas de cualquier persona".
Recuerda, además, que el municipio sufrió la represión franquista, con varias personas asesinadas como el pintor Luis Huici o los vecinos José Mañana Rodríguez, Jesús Mañana Campelo, Domingo Rodríguez, José Sande Loureiro y Eliseo Borrazás Zas.
- Cochinillo, churrasco y verbena con París de Noia y Los Satélites: la cita a 30 minutos de A Coruña perfecta para despedir julio
- Aparece el cadáver de un hombre de 50 en las instalaciones abandonadas de la antigua hípica de Culleredo
- Alegría con nombre y apellido en el sorteo de vivienda protegida en Oleiros: 'Me tocó el número de mi casa de toda la vida de México
- El Aquapark de Cerceda planta cara al verano gallego: así se instalan sus nuevas placas solares de un millón de euros
- La Panorama, París de Noia y Ortiga, platos fuertes de las fiestas de Betanzos, que tendrán a Dolores Vázquez de pregonera: consulta todo el programa
- La Vía Verde se somete a examen este verano en Cerceda: 'Nosotros éramos ferroviarios y pasamos por aquí millones de veces, pero caminando es otra cosa
- Preocupación entre los ganaderos y agricultores de la comarca de Betanzos por la caída del caudal en los ríos
- Un joven de 18 años pierde una oreja en una pelea durante un cumpleaños en O Burgo con tres detenidos