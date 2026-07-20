Luz verde ambiental a la macroampliación de 22 millones de euros que Profand prevé en su planta de Cambre
La multinacional pesquera, que creará 50 nuevos puestos de trabajo con la reforma, busca triplicar su producción y sumar una línea de cocción de langostino
El ambicioso proyecto de la multinacional pesquera Profand para transformar y relanzar su factoría en Cambre ha superado su escollo administrativo más determinante. La Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, acaba de hacer pública la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable para la planta de elaboración de cefalópodos, crustáceos y pescado refrigerado que el grupo opera en el polígono industrial del Espíritu Santo.
Este visto bueno de la Xunta complementa la tramitación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) y despeja de forma definitiva el camino para ejecutar una inversión estratégica que asciende a 22 millones de euros. Los planes de la compañía se basan en reconfigurar por completo el interior de su actual nave de 25.400 metros cuadrados para multiplicar su eficiencia y su catálogo comercial.
El principal hito de esta reforma radica en el salto cuantitativo de su volumen de trabajo. Con el despliegue de la nueva maquinaria, la factoría cambresa pasará de tener un límite de producción de 75 toneladas diarias a contar con una capacidad máxima estimada de 218 toneladas al día, lo que supone prácticamente triplicar el potencial actual del complejo.
Dos nuevas líneas de envasado
La aprobación ambiental valida los importantes cambios operativos que la filial Profand Cambre S.L.U. desarrollará de puertas para dentro. Entre ellos destaca el desmantelamiento de las antiguas líneas de embolsado manual y de la tecnología skin —que se derivarán a otros centros de la multinacional— para dar paso a dos nuevas líneas de envasado en atmósfera modificada (MAP), capaces de procesar de forma individual hasta 78.400 kilos de producto al día.
La gran novedad de la planta será la incorporación del langostino vannamei cocido refrigerado a su cartera de producción. Para albergar esta nueva actividad, las instalaciones sumarán un circuito específico de descongelación, cocción mediante duchas de agua a alta temperatura y posterior enfriamiento. La operativa implicará además la llegada del gas natural a la fábrica a través de tres calderas de vapor, un combustible limpio que la factoría no empleaba hasta la fecha.
La optimización de la factoría del Espíritu Santo traerá consigo un notable impacto laboral directo en la comarca de A Coruña. El grupo tiene previsto incorporar a 50 nuevos profesionales a las instalaciones, elevando la plantilla total del centro hasta los 350 trabajadores para sostener el nuevo ritmo de distribución. Con el visto bueno de la Xunta, la empresa avanza en firme para convertir las dependencias de Cambre en uno de sus nodos industriales más dinámicos de toda Galicia.
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