Arteixo invertirá medio millón de euros en mejorar la red de saneamiento de Santa Leocadia

El Concello de Arteixo, a través de la empresa pública Sumarte, dará respuesta a una demanda histórica de la parroquia de Loureda. El Ejecutivo local ha recibido el proyecto para ejecutar una importante actuación en el lugar de Santa Leocadia, donde se invertirá medio millón de euros en la modernización y ampliación de su red de saneamiento básico.

La intervención resolverá la gestión dispersa de los efluentes urbanos mediante la instalación de 2.500 metros lineales de nuevos colectores. Esta infraestructura permitirá canalizar de forma unitaria las aguas residuales de la aldea y llevarlas a un único punto de enganche con la red general municipal, garantizando un tratamiento más eficiente, seguro y respetuoso con el medio ambiente.

El proyecto destaca por su elevada complejidad técnica. Santa Leocadia se sitúa en una de las áreas más elevadas de Arteixo, alcanzando cotas de hasta 384 metros de altitud. La dispersión de sus viviendas alrededor de una carretera en anillo y la distancia superior a un kilómetro respecto a los núcleos habitados más próximos —situados a niveles inferiores— condicionaban hasta ahora el desarrollo de las infraestructuras hidráulicas.

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EL Gobierno local subraya que esta obra refuerza la estrategia municipal para dotar de servicios públicos de calidad a las parroquias rurales, reduciendo el riesgo de vertidos incontrolados y protegiendo los cauces naturales. Asimismo, defienden el papel de la empresa pública Sumarte para vertebrar el territorio, fijar población en el entorno rural y garantizar que las inversiones hidráulicas de calado lleguen a todos los rincones del municipio.