El centro ocupacional Aspadisol abre sus puertas en Oleiros con la mirada puesta en una futura residencia: "Necesitamos crecer"

Lo que en 1993 surgió como una iniciativa de un grupo de familias comprometidas en dar cabida a las necesidades de sus hijos con discapacidad psíquica e intelectual en Oleiros se ha consolidado, más de tres décadas después, en una entidad de referencia comarcal. Y es que, a día de hoy, el centro ocupacional de la Asociación de Padres de Discapacitados Intelectuales de Oleiros (Aspadisol) atiende a personas de hasta 65 años procedentes no solo de la localidad, sino también de municipios vecinos como Bergondo, Abegondo, Cambre, Sada y A Coruña. Un alcance que sus fundadores han conseguido gracias al rigor y a la atención cercana y personalizada que tienen con los usuarios y con sus familias.

"Contamos con terapeuta ocupacional, logopeda, trabajadora social y psicóloga, además de un equipo de monitores y servicio de cocina para atender a un total de 25 usuarios", destaca con orgullo la directora de la entidad, Yolanda Prieto, que reconoce que el número de plazas se queda "muy corto" para dar respuesta al constante volumen de demanda que reciben año tras año.

Una usuaria del centro en las labores de jardinería. / LOC

Es por eso que, con el fin de sensibilizar a la ciudadanía y mostrar el alcance de su proyecto, el centro prepara para el próximo martes, 28 de julio, una jornada de puertas abiertas bajo el lema Facendo Comunidade. La iniciativa se desarrollará en sus instalaciones en horario de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.00 horas. "Nuestro gran objetivo de futuro es crear una unidad residencial y ampliar nuestros servicios para crecer, pero para ello necesitamos más ayudas y alianzas", explica Prieto, que señala que el inmueble cedido en su día por el Concello de Oleiros requiere ahora una expansión ante el incremento de familias que precisan sus servicios en el área.

Usuarios del centro oleirense durante uno de los talleres. / LOC

Los principios metodológicos de Aspadisol se fundamentan en el fomento de la autonomía personal, la consolidación de habilidades sociales, la creatividad, la motivación y la inclusión activa en la comunidad. Toda su actividad diaria se estructura en tres pilares clave: la estimulación física, el desarrollo cognitivo y el área ocupacional.

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Para lograrlo, la entidad mantiene alianzas estratégicas en el entorno. "Tenemos un convenio con la Universidad Laboral mediante el cual ofrecemos sesiones deportivas adaptadas a las capacidades de cada persona y aprovechamos también las instalaciones de la piscina municipal", concluye Yolanda Prieto. El centro complementa su programación diaria con talleres de informática, manualidades y labores de jardinería en su propio invernadero, entre otras muchas actividades, con las que Aspadisol busca "integrar y empoderar a todos".