Así es "la playa más envidiada" de la Guía Repsol a media hora de A Coruña: mil pinos, merendero y aguas que parecen una piscina

Con Galicia enfrentándose a una nueva ola de calor, son muchos los que buscan el arenal perfecto para refrescarse. Cerca de A Coruña hay multitud de playas y calas en las que aprovechar el buen tiempo del verano, pero pocas reúnen todas las condiciones para convertirse en un refugio en aquellos días en los que más sube el mercurio.

Una de estas rara avis se encuentra en la comarca del Eume a tan solo media hora en coche desde la urbe, y presume del trío de ases perfecto: cuenta con más de mil pinos que proporcionan sombra para evitar los rayos solares en las franjas más peligrosas -especialmente los del mediodía-, dispone de zona de merendero y sus aguas son tan tranquilas que casi parecen una piscina natural.

Hablamos de la playa de A Magdalena, un rincón paradisiaco en Cabanas con arena fina y un kilómetro de extensión que la Guía Repsol califica como "la playa más envidiada". Además de todas sus ventajas geográficas y sus servicios, este bonito arenal de A Coruña goza, según la entidad, de "los atardeceres más asombrosos de todo Ferrolterra" y de numerosas opciones gastronómicas en los alrededores para disfrutar de la comida de la ría de Ares en su máximo esplendor.

Atardecer en la playa de A Magdalena (Cabanas). / Turismo de Cabanas

La playa de Cabanas, pura naturaleza con vistas a la ría

Además de ser una de las playas que despierta más anhelos, este arenal gallego recomendado por la Guía Repsol cuenta con unas magníficas vistas a la ría de Ares. Así lo destaca la entidad, que alaba el "gran pinar preparado para el paseo" y la zona de pícnic donde las familias se reúnen en verano para disfrutar de comida casera a un paso del Atlántico.

Gracias a su ubicación en la zona septentrional del estuario del río Eume, A Magdalena también es una playa resguardada, con aguas tranquilas a salvo de las corrientes que azotan otros puntos de la costa como Bastiagueiro o Barrañán. Son, además, una de las más cálidas de la provincia de A Coruña, con una temperatura registrada en julio de 2025 de 21,14º según Portus -la plataforma oficial de Puertos del Estado-, lo que hace que el choque térmico sea más llevadero al darse un chapuzón.

En su apartado dedicado a la playa, la Guía Repsol señala la riqueza de la naturaleza que rodea esta extensión de arena blanca y fina junto al océano. Las variedades de Pinus pinaster y Pinus radiata son las que predominan en el pinar, por el que "docenas de ardillas corretean de rama en rama".

El famoso pinar de la playa de A Magdalena, en Cabanas, con un paseo para adentrarse en él. / Turismo de Cabanas

Si uno no quiere llevarse la comida de casa y armar una merienda sobre la toalla o en las mesas esparcidas bajo los árboles, siempre puede acercarse a alguno de los chiringuitos próximos a este arenal coruñés. Es otro de los aspectos que resalta la entidad de viajes en su recomendación, en la que invita a acercarse a estos locales típicos para degustar platos de la ría después de un buen baño.

Un refugio para el bosque atlántico con un puente de cine

Además de disfrutar de sus aguas con poco oleaje y de sus bonitos atardeceres, la playa de A Magdalena también puede ser una buena oportunidad para gozar de todo lo que ofrece Cabanas. Empezando, como señala la Guía Repsol, por el cercano puente del ferrocarril de principios del siglo XX que conecta la localidad con Pontedeume y que se distingue fácilmente por su color azul vibrante.

Pero no hace falta asomarse al municipio vecino para encontrar imágenes de postal. De la propia playa parte una ruta de senderismo de poco más de 4 kilómetros que llega hasta el arenal de Chamoso y hay otro sendero que discurre hasta la de Río Castro, sin olvidar el bosque atlántico del que puede presumir como parte del Parque Natural das Fragas do Eume.

La parroquia de Soaserra es un buen punto para adentrarse en este vergel, con el que ponerle el broche perfecto a la visita. En él, se pueden encontrar multitud de robles, castaños y olmos, así como 170 especies de fauna.