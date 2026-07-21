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Aparece sin vida el vecino de Culleredo desaparecido el pasado viernes

Fue localizado en la tarde de este lunes en la ría de O Burgo, a la altura del Hospital Materno Infantil

Un agente de la Guardia Civil.

Un agente de la Guardia Civil. / GUARDIA CIVIL

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RAC

A Coruña

El cuerpo sin vida de José Manuel Baeza Durán, vecino de Culleredo de 67 años de edad y desaparecido desde el pasado viernes, fue localizado en la tarde de este lunes, en torno a las 20:10 horas, en la ría de O Burgo, a la altura del Hospital Materno Infantil.

El hallazgo se produjo tras el avistamiento del cuerpo por parte del servicio aéreo de la Guardia Civil, que participaba en las labores de búsqueda.

Según los primeros resultados de la autopsia, el fallecimiento se habría producido el pasado viernes, coincidiendo con la fecha de su desaparición.

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Por el momento se desconocen las causas de la muerte, que están siendo investigadas por las autoridades competentes.

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