El acto central de la Reserva de la Biosfera en Miño para el día del eclipse cuelga el cartel de completo

Apenas una semana. Ese es el tiempo que ha transcurrido desde que la Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas y Terras do Mandeo anunció su programación especial para el día del eclipse solar hasta que el evento central de observación, que tendrá lugar en el Parque das Idades de Miño, ha colgado el cartel de completo.

Desde la organización han decidido cerrar el cupo ante la alta demanda registrada y después de colocar las 400 plazas disponibles para el evento, que se celebrará el próximo 12 de agosto a partir de las 18.00 horas. El encuentro, organizado con la colaboración del Concello de Miño, combinará divulgación científica, pantallas gigantes para seguir con seguridad todas las fases del fenómeno astrológico, telescopios solares, puntos de observación supervisados y la entrega de gafas homologadas, además de talleres infantiles, animación y oferta gastronómica con productos de la Reserva de la Biosfera.

Desde la entidad valoran la respuesta del público, que demuestra el interés que despierta el eclipse y el potencial de Mariñas Coruñesas como Destino Starlight, "una certificación que avala la calidad del cielo nocturno de este territorio", apuntan en un comunicado.

Aunque el acto central ya ha completado su aforo, la programación de astroturismo de la Reserva se mantiene activa todo el verano. Entre las propuestas del organismo supramunicipal figuran las salidas nocturnas con observación estelar en el catamarán eléctrico y un menú starlight especial que se presentará el próximo 30 de julio. La entidad recuerda, asimismo, la importancia de observar el eclipse siguiendo las recomendaciones de seguridad.