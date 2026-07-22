Aranga, Bergondo y Oleiros preparan sus dispositivos de seguridad para el día del eclipse

Representantes de los concellos de Aranga, Bergondo y Oleiros mantuvieron este miércoles un encuentro en la Subdelegación del Gobierno para coordinar el dispositivo especial con motivo del eclipse total de sol del próximo 12 de agosto, jornada en la que se prevé una elevada afluencia de público a los distintos puntos de observación.

En las reuniones, presididas por el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, los representantes municipales pudieron coordinar sus programas con responsables de Protección Civil, Guarda Civil, Guarda Civil de Tráfico y Policía Nacional. En ellas, cada concello planteó cuáles serían los diferentes emplazamientos para el seguimiento del fenómeno astronómico, que tienen en conjunto capacidad para albergar a más de 8.000 personas.

Así, el Concello de Bergondo propuso como principal punto de observación la playa de Gandarío, con una capacidad estimada para 4.000 personas. El Concello también planteó la playa de O Pedrido, pero quedó excluida por no disponer de aparcamiento suficiente, lo que podría generar problemas de movilidad durante la jornada.

Oleiros planteó cinco espacios para el seguimiento del eclipse: Seixo Branco, desde donde lo podrían seguir 1.500 personas; el Faro de Mera, para unas 500 personas; el Morro de Canide, con capacidad para 150 personas; el Puerto de Santa Cruz, donde se podrían concentrar hasta 1.000 personas, y el Parque de las Trece Rosas, con un aforo estimado de 800 asistentes. Quedarán vetadas algunas zonas de Seixo Branco y del faro de Mera, así como la zona de Dúas Furnas.

Finalmente, Aranga presentó una propuesta con dos únicos puntos de observación, que son el Miradoir de Vieiro, desde donde podrán seguir el eclipse unas 50 personas, y el Parque Eólico Touriñán, que podrá acoger a más de un centenar de asistentes.

Las entidades locales y el Gobierno coincidieron en hacer un llamamiento a la ciudadanía para organizar con suficiente antelación los desplazamientos a los distintos puntos de observación. Se prevé una elevada intensidad de tráfico antes y después del eclipse, especialmente en los accesos a las zonas costeras y a los miradores con mayor capacidad, por lo que recomiendan evitar viajes innecesarios, atender a las indicaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad y extremar la prudencia durante la conducción, especialmente en el momento del eclipse total.

Además, al coincidir con la época de máximo riesgo de incendios forestales, también apelan a la responsabilidad de la ciudadanía para respetar las restricciones existentes y adoptar todas las medidas de prevención en los espacios naturales.