Las comisiones de Mera denuncian el vandalismo en las fiestas de la localidad

Las comisiones de fiestas de Santa Ana y de las Festas do Mar de Mera han emitido por redes sociales un comunicado conjunto en el que hacen un llamamiento a poner fin al vandalismo en las fiestas de la localidad. Bajo la consigna "responsabilidade, respecto e sentidiño!", las entidades señalan que el objetivo es "facer entrar en razón a uns impresentables aos que parece resultarlles gracioso rebentar as festas de Mera, en sentido figurado e tamén real, neste caso para facerse con botellón gratuíto".

Según denuncian, después de dos años en los que asaltaron el bochinche de las Festas de Santa Ana, afirman que lo acontecido en esta edición "sobrepasou todos os límites". Se refieren, por un lado a la pelea registrada en la sardiñada de las festas do Carme en la que, según señalan, fueron agredidos policías y colaboradores de la comisión y, por otro, al posterior ataque al almacén de la comisión de fiestas, en el que los delincuentes rompieron las cadenas que lo custodiaban y se hicieron con una cantidad "considerable" de bebidas.

Desde las entidades informan de que en un caso se está actuando de oficio y en el otro ya se presentó la oportuna denuncia, que está siendo investigada por la Guarda Civil, pero piden que la publicación tenga la mayor difusión posible para así "chegar aos seus responsables (ou, mellor dito, irresponsables) para que saiban que non lle roubaron aos membros da comisión, senón a toda a xente de Mera", a la que agradecen sus aportaciones para hacer posibles las fiestas.

"Agardamos que por esta vez as investigacións acaden o resultado desexado e que quen as fixo as pague con todo o peso da lei; e pedímoslle ás autoridades que tomen con agarimo este caso para que sirva de exemplo e non se volvan repetir situacións coma estas", concluyen las comisiones en su comunicado, en el que también piden a cualquier persona que tenga información al respecto de estos actos que se pongan en contacto con la Comisión de Festas do Mar de Mera o acuda a ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil de Oleiros.