Herido un conductor que tuvo que ser excarcelado de su vehículo tras volcar en Abegondo

El conductor de un vehículo resultó herido en un accidente de tráfico registrado a las 21.45 horas de este martes en la carretera AC-542, a la altura del kilómetro 6,5 a su paso por Mabegondo. La central de emergencias 112 Galicia indica que fue un particular quien dio el aviso de que un coche se encontraba volcado en la calzada con una persona atrapada en su interior.

A su llegada, los Bomberos de Betanzos tuvieron que emplear material de excarcelación para liberar al conductor, que fue atendido posteriormente por el personal sanitario para su valoración y traslado a un centro hospitalario.

Noticias relacionadas

Al lugar del siniestro, también acudieron agentes de la Guardia Civil de Tráfico y efectivos de Protección Civil.