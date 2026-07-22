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Herido un conductor que tuvo que ser excarcelado de su vehículo tras volcar en Abegondo

Los Bomberos de Betanzos liberaron al conductor tras el siniestro ocurrido anoche en la carretera AC-542

Un coche de la Guardia Civil avisa de un accidente en la vía

Un coche de la Guardia Civil avisa de un accidente en la vía / Javier Lalín

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RAC

El conductor de un vehículo resultó herido en un accidente de tráfico registrado a las 21.45 horas de este martes en la carretera AC-542, a la altura del kilómetro 6,5 a su paso por Mabegondo. La central de emergencias 112 Galicia indica que fue un particular quien dio el aviso de que un coche se encontraba volcado en la calzada con una persona atrapada en su interior.

A su llegada, los Bomberos de Betanzos tuvieron que emplear material de excarcelación para liberar al conductor, que fue atendido posteriormente por el personal sanitario para su valoración y traslado a un centro hospitalario.

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Al lugar del siniestro, también acudieron agentes de la Guardia Civil de Tráfico y efectivos de Protección Civil.

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