Todo listo para volver a los locos años 20 de Sada: Así será la XV Feria Modernista
Rutas guiadas, bautismos en globo, paseos en un autobús de época, espectáculos de magia y teatrales, picnic popular y conciertos de jazz y swing componen el programa de esta fiesta que arrancará el 31 de julio y se prolongará hasta el 2 de agosto
Sada calienta motores para su tradicional viaje a los locos años veinte. El Concello presentó este miércoles el programa de la XV Feira Modernista, que incluye rutas guiadas, bautismo aéreo el globo, paseos en autobús de época, proyecciones históricas, conciertos de jazz, swing y dixieland, espectáculos familiares, magia, danza y un picnic popular.
Los festejos arrancarán el viernes 31 de julio y se prolongarán hasta el domingo 2 de agosto. La apertura del mercado modernista a las cinco de la tarde dará el pistoletazo de salida a las fiestas, que incluyen en la jornada inaugural los espectáculos Henriko o Feiticeiro y Tachán, una conferencia sobre el Centro Gallego de La Habana y un concierto de Mery Lafuente.
El sábado 1 de agosto habrá unas rutas guiadas sobre arquitectura modernista en el centro urbano y Fontán, los espectáculos Don Gelati, Flash, proyección de diapositivas de principios del siglo XX en el entorno de La Terraza, bautismo aéreo en globo aerostático en la playa de As Delicias y conciertos de Manu Gómez New Orleans Band y Hot Chocolates.
El viaje a la Sada de principios del siglo XX culminará el domingo con un paseo en autobús de época, los espectáculos Ghop, Alquimia y Melocotón de Chicago, exhibiciones de danza de la escuela de baile Sadanza, picnic popular, un taller de rotulación modernista y otro de baile y el concierto fin de fiesta Billie Holiday's SongBook by Marian Ledesma.
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