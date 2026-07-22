O Burgo abre hoy sus fiestas con la París de Noia: Así será el dispositivo especial de seguridad

Las fiestas del Apóstol de O Burgo, unas de las más importantes de la comarca, arrancan hoy, miércoles 22 de julio, con la orquesta París de Noia. Serán cinco días de festejos, con verbenas, sesiones de tardeo, pinchadiscos y espectáculos pirotécnicos que llenarán, un año más, la localidad cullerdense. Para garantizar la seguridad durante las celebraciones, el Concello de Culleredo ha diseñado un dispositivo especial con refuerzo de patrullas de la Policía Local, de Emerxencias y Guardia Civil.

Un puesto de mando coordinará a los efectivos desde la zona de fiestas, donde se instalarán los puestos sanitarios, las ambulancias y los bomberos. Este puesto dispondrá, además, de un sistema de videovigilancia para reforzar la atención. El Concello instalará también un punto violeta para prevenir posibles casos de violencia machista.

Los festejos obligarán a realizar cortes diarios en la Avenida Juan Carlos I, que permanecerá cerrada al tráfico en el tramo comprendido entre las glorietas de la Avenida de A Coruña y la de la calle Templarios. El corte comenzará todos los días a las cinco de la tarde, salvo el sábado 25, que comenzará a las 12.00 horas.

Para facilitar el tránsito peatonal y velar por la seguridad de los viandantes, la Policía Local establecerá una regulación especial en los pasos de cebra, con bandas reductoras de velocidad. Instalará además vallas en el principal acceso a la zona de fiestas, en la Avenida de A Coruña, para ampliar la zona reservada a los viandantes.

Los agentes velarán por evitar los aparcamientos indebidos, especialmente en las zonas que afecten al tránsito de las personas, como las aceras. El Concello recomienda a los que acudan a las fiestas en coche que tomen la Avenida Juan Carlos I en Fonteculler y sigan las indicaciones de Protección Civil y Policía Local para estacionar en las zonas especiales habilitadas, como la explanada junto al Jardín Botánico. El Ayuntamiento cullerdense habilitará plazas de estacionamiento para personas con movilidad reducida en el aparcamiento del Gadis y en la calle Templarios.

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Programa festivo

Las fiestas de O Burgo arrancan hoy, miércoles 22 de julio, y se prolongarán hasta el lunes 27. A lo largo de seis días, vecinos y visitantes podrán disfrutar de verbenas a cargo de la París de Noia, Miramar, Fuego u Origen y de la actuación de bandas como América de Vigo, Bomba de Canarias, Jalácticos y Los Caimanes, entre otros. El programa incluye, además, una churrascada popular el lunes 27.