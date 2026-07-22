El personal de Ferroglobe se concentra ante la fábrica de Arteixo por un ERTE "desproporcionado"

El personal de la planta de Ferroglobe en Arteixo se movilizó este miércoles a las puertas de las instalaciones de Sabón para mostrar su rechazo al Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) presentado por la empresa, que afecta a 113 trabajadores de la factoría y que consideran "totalmente desproporcionado".

Según denuncian desde el sindicato CIG, el cuerpo directivo de la planta es el menos afectado por esta regulación de empleo, que la compañía justifica por causas organizativas derivadas del precio de la enerxía y la bajada de precios por la competencia del mercado asiático. "Non pode ser que unha vez máis o conxunto dos traballadores e traballadoras sexan quen pague as consecuencias de factores totalmente alleos á planta de Sabón”, indican en un comunicado en el que recuerdan que este es el cuarto ERTE que Ferroglobe aplica en la fábrica de Arteixo. El último, apuntan, terminó su vigencia en diciembre de 2024, "polo que o persoal nin sequera tivo tempo a repoñer o dereito íntegro a cobrar o paro", advierten.

Ante esta circunstancia y de ejecutarse el ERTE, desde la CIG alertan de que los trabajadores y trabajadoras agotarían su prestación de desempleo "sen que ademais existan garantías de continuidade dos postos de traballo e da actividade produtiva no futuro".

El período de consultas del expediente finaliza el próximo 28 de julio y las posturas entre las partes están "moi afastadas", ya que el personal entiende que el tiempo de aplicación (hasta diciembre de 2027) "resulta excesivo", más cuando la empresa "ten capacidade económica suficiente para asumir un complemento salarial que permita que o persoal non vexa mermado o seu poder adquisitivo". Un día antes de que venza ese plazo, el 27, la CIG anuncia que ha convocado una huelga en la fábrica "en resposta ao ERTE e ante a falta de avances na negociación coa empresa".