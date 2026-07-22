Sale a la venta por 1,1 millones de euros un histórico inmueble hostelero en el casco antiguo de O Burgo, en Culleredo

Encontrar un hotel o un establecimiento de hospedaje a la venta en el área metropolitana de A Coruña se ha convertido en el equivalente inmobiliario a buscar una aguja en un pajar. Y es que el mercado de la comarca vive una acusada sequía de inmuebles destinados al hospedaje dentro del circuito habitual de compraventa. Pero esta falta de rotación no es casual, ya que las propias inmobiliarias reconocen que la situación responde tanto a la holgada rentabilidad que sostienen los negocios vinculados al turismo como al recelo de los propietarios a desprenderse de activos estratégicos en zonas plenamente consolidadas a un paso de la ciudad.

En este escenario de oferta bajo mínimos, la irrupción en el mercado del edificio que alberga el histórico hostal-restaurante Beiramar, en la céntrica y peatonal calle Hersa de O Burgo, en Culleredo, supone un movimiento muy poco habitual. Operaciones de esta naturaleza —en las que se oferta la propiedad íntegra de un inmueble de uso mixto con licencia de alojamiento en vigor por 1,15 millones de euros— resultan a día de hoy puramente anecdóticas en la comarca.

Vista de las instalaciones del restaurante por dentro. / LOC

El inmueble, levantado en 1980 y gestionado desde sus orígenes y hasta el día de hoy por una misma familia, alberga 650 metros cuadrados construidos repartidos en cinco alturas. El negocio se abrió en 1995, y cuenta con 15 habitaciones exteriores con baño privado que han ido adaptándose con reformas parciales para mantener el pulso y la competitividad de sus instalaciones.

El conjunto se completa en la planta baja con el espacio de restauración —diseñado para dar cabida a unos 40 comensales y equipado con cocina industrial—, además de un local almacén independiente de 40 metros cuadrados situado justo enfrente. Como broche a la propiedad, el ático alberga una vivienda de tres dormitorios recién reformada, un espacio pensado para el descanso del futuro gestor o como un activo adicional.

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Edificio en venta en O Burgo, en Culleredo. / LOC

Según los datos de la comercializadora Lucy Hogar, el establecimiento presume de una ocupación media anual cercana al 90%. Un rendimiento que se alimenta del "músculo industrial de la zona, del flujo continuo de personal del aeropuerto de Alvedro y, de forma cada vez más notable, de la huella del Camino de Santiago Inglés", al erigirse en parada natural del trazado jacobeo a su paso por la iglesia de O Burgo.