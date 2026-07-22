Vuelven Os Caneiros en familia: Nuevo chapuzón en la romería más tradicional de Betanzos

Betanzos celebrará el sábado 1 de agosto una nueva edición de Caneiros en familia, una romería organizada con la idea de promover una jira para que los betanceiros disfruten de un día especial, subiendo hasta Os Caneiros en embarcaciones o a pie y almorzando en el campo, a orilla del Mandeo.

Al igual que en las ediciones anteriores, se establecerán viajes desde el embarcadero de la Tolerancia hasta el campo de Os Caneiros en la embarcación municipal Diana Cazadora. El plazo de inscripción se abrió hoy, día 22, hasta el próximo día 30 de julio a las 14.00 horas. Podrá realizarse en la oficina de Turismo, de nueve de la mañana a seis de la tarde, o en la web www.betanzos.gal en el apartado de novas, donde está publicado un formulario. Las plazas, 55 en cada viaje, se cubrirán por riguroso orden de inscripción, teniendo preferencia los empadronados en el municipio. Los viajes de subida al campo serán a las 13.00, 14.00 y 15.00 horas, mientras los de bajada a las 19.00, 20.00 y 21.00 horas.

Cartel de Caneiros en familia. / LOC

El Concello espera que también se “apunten a la romería” otras muchas lanchas de Betanzos y que ese día “todos los betanceiros demos muestra de cómo deben celebrarse las jiras de los días 18 y 25 para que el día de Caneiros en familia sea tomado como ejemplo de lo que deben ser esas dos jiras”.

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Os Caneiros en familia es una cita pensada para difundir e inculcar “los valores y tradiciones características de esta romería”. El objetivo, explica el Concello, es dar pasos para evitar que se desvirtúe su espíritu.