Acebe reparte 1.500 euros en premios entre la clientela del comercio de Betanzos
La iniciativa Merca, Rasca, Gaña sorteará 300 premios valorados en 1.500 euros entre los clientes que compren en el comercio local de Betanzos del 24 al 31 de julio
La asociación de comerciantes y empresarios de Betanzos (Acebe CCA) ha lanzado la campaña Merca, Rasca, Gaña para impulsar el comercio en la localidad. En el marco de esta acción promocional, en la que cuentan con el apoyo de la Xunta, el Concello y Gadis, sorteará 300 premios valorados en 1500 euros entre los clientes que realicen sus compras entre el 24 y el 31 de julio en los negocios participantes.
Como explican desde la asociación en un comunicado, los clientes podrán recibir por sus compras boletos "rasca" en los más de 60 negocios inscritos en la campaña y tendrán la oportunidad de obtener premios directos. En total, se pondrán en juego 50 vales de 20 euros cada uno, 124 bolsas de tela de algodón reutilizables, 36 libros de cómic y 90 camisetas.
Desde Acebe indican que, en el caso de conseguir un boleto premiado con un vale de 20 euros, el cliente podrá canjearlo directamente en cualquiera de los establecimientos asociados, aunque no estén inscritos en la campaña, en una compra de valor igual o superior al importe del vale. Si el premio obtenido es una bolsa de tela, un cómic o una camiseta, deberán recogerlo en la oficina de la asociación de lunes a viernes en horario de 10.00 a 14.00 horas. Los boletos premiados deberán canjearse por sus respectivos premios antes de las 14.00 horas del día 12 de agosto. Las bases completas de la promoción pueden consultarse en la página web www.comerciodebetanzos.com.
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