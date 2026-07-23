Arteixo aprobará el reglamento de la Casa de Baños del Balneario con circuitos termales desde 8,50 euros

El Concello de Arteixo llevará al pleno de este mes de julio la regulación de los usos, aforos y tarifas de la Casa de Baños, un paso administrativo imprescindible de cara a la apertura del complejo, prevista para enero de 2027. La nueva normativa fijará el marco operativo de las instalaciones tras la finalización de sus obras de rehabilitación, determinando las condiciones de acceso tanto para los vecinos del municipio como para los visitantes.

La Casa de Baños ofrecerá un circuito termal de una hora de duración —dimensionado al espacio para garantizar una experiencia confortable— con un aforo reducido que asegure la tranquilidad del servicio. En cuanto al cuadro tarifario, el Ayuntamiento ha fijado un precio de 10 euros para la entrada individual y una tarifa bonificada de 8,50 euros por sesión para quienes adquieran el bono de 10 pases.

Tras recepcionar la obra civil, una empresa especializada ejecuta actualmente la puesta a punto de los equipos con pruebas de arranque, calibración y controles hidráulicos y sanitarios, según confirman desde el Ejecutivo local. La reforma ha reorganizado por completo la planta en forma de "U" del edificio para estructurarla en cuatro grandes áreas funcionales: vestuarios adaptados, recepción y atención al público, consulta médica especializada, zonas de descanso y un área húmeda de tratamientos equipada con saunas, duchas de contraste, inhalaciones y pediluvio, es decir, un espacio de inmersión terapéutica para pies y piernas.

Piscina termal con luz natural

El punto central de la intervención ha sido la transformación del antiguo patio de servicio —un espacio descubierto de 105,80 metros cuadrados— en el eje principal del inmueble. Mediante la instalación de una estructura ligera de acero y vidrio, el recinto albergará ahora una piscina termal cubierta impregnada de luz natural. Esta solución arquitectónica reinterpreta el núcleo del complejo manteniendo el respeto por la volumetría original del inmueble del siglo XVIII y las exigencias de conservación patrimonial.

Con esta actuación, que ha supuesto una inversión cercana a los 3 millones de euros cofinanciada por los fondos europeos Next Generation EU y Turismo de Galicia y gracias a una donación de la Fundación Amancio Ortega, Arteixo recuperará la tradición balnearia de un recinto documentado desde 1760, convirtiéndolo en una terma pública moderna, sostenible y plenamente integrada en la vida de la localidad, según señala el Ejecutivo local.

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La reactivación del Balneario viene fraguándose desde hace 3 años. La planta baja del edificio principal alberga desde principios de 2023 el Centro Concilia, que ofrece actividades infantiles y de mayores junto a un jardín exterior que acoge eventos musicales. A esto se suma A Capela, la antigua capilla del complejo reconvertida también en 2023 en un dinamizador espacio sociocultural multiusos destinado a teatro, presentaciones literarias y conciertos de pequeño formato.