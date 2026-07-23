Betanzos propone a Lar de Unta, la parrillada Chimi Churri y Antón Lagares para los premios Garelo 2026
El Concello de Betanzos reconoce con estos galardones honoríficos la trayectoria y contribución al desarrollo de la ciudad de personas y entidades ejemplares
La Comisión de Nomenclátor, Distincións y Honras del Concello de Betanzos aprobó por unanimidad proponer a la Asociación Cultural Lar de Unta, la parrillada Chimi Churri y al piragüista Antón Lagares para los premios Garelo 2026, el mayor galardón honorífico que otorga con carácter bienal el Concello para distinguir a personas, entidades y colectivos que, por su trayectoria, dedicación y contribución al desarrollo de la ciudad, constituyen un ejemplo para toda la sociedad betanceira. La propuesta, que incluye una mención especial a la Asociación Cultural de Danzas Gremiais Xóvenes do Pobo, será trasladada ahora al próximo Pleno.
La alcaldesa, María Barral, destacó que los galardonados de esta edición "simbolizan o esforzo, o compromiso e o orgullo de pertenza a Betanzos, contribuíndo desde ámbitos moi diferentes a engrandecer o nome da cidade e a preservar o seu patrimonio económico, social, deportivo e cultural".
Los premios Garelo 2026 se entregarán en un acto institucional el próximo día 14 de agosto que reunirá a los galardonados, a sus familias, representantes de la Corporación municipal y del tejido económico, cultural, deportivo y social de la ciudad, una celebración con la que Betanzos volverá a rendir homenaje a personas y entidades que constituyen un ejemplo de dedicación, esfuerzo y compromiso con la ciudad.
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