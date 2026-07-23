Cambre propone elevar a casi 160.000 euros las ayudas al deporte local

El Concello de Cambre plantea en el borrador de los presupuestos de 2026 un incremento de las subvenciones al tejido deportivo municipal hasta alcanzar los 159.680 euros. La medida supone una subida global de 22.680 euros respecto al plan vigente, con aumentos de entre el 12% y el 20% según la línea de apoyo.

El plan contempla elevar la libre concurrencia a 48.160 euros y las becas a deportistas a 17.920 euros. Además, los convenios nominativos con los clubes de fútbol y el Club Ciclista Cambre subirán a 40.800 euros cada uno, mientras que el Cambre Baloncesto percibirá 12.000 euros.

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La alcaldesa, Diana Piñeiro, traslada la urgencia de «actualizar las cuantías congeladas desde 2011» para compensar el encarecimiento del material, los desplazamientos y las licencias. El Gobierno local confía en el consenso de la corporación para aprobar el presupuesto de 2026 y agilizar la tramitación, aunque estudia vías administrativas alternativas para evitar retrasos si se prorrogan las cuentas.