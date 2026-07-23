Carral invertirá 225.000 euros en mejorar la carretera de O Quenllo

El Concello de Carral acaba de sacar a licitación un nuevo proyecto de mejora de la seguridad vial, en concreto en la carretera de O Quenllo. El objetivo es la restauración del pavimento, la ampliación del ancho de la plataforma y el uso de cunetas de seguridad. La obra, financiada por el Plan Único de la Diputación de A Coruña, cuenta con un presupuesto de 225.000 euros.

Esta carretera cuenta con un importante flujo de tráfico, al estar cerca del polígono industrial Os Capelos. Por ello, la calzada, demasiado pequeña de partida, sufrió un deterioro notable con el paso del tiempo.

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En los primeros 550 metros se realizarán cunetas de seguridad en ambos márgenes, con anchos variables. Este tramo estará acotado por lomos de asno para garantizar una velocidad adecuada ya que es una zona habitada. En la zona de monte se aprovechará el sobreancho existente para realizar la ampliación de la plataforma, llegando a un ancho total de 6 metros.