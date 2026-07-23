Carral invertirá 225.000 euros en mejorar la carretera de O Quenllo
El Concello acaba de sacar a licitación la actuación para mejorar la seguridad vial
El Concello de Carral acaba de sacar a licitación un nuevo proyecto de mejora de la seguridad vial, en concreto en la carretera de O Quenllo. El objetivo es la restauración del pavimento, la ampliación del ancho de la plataforma y el uso de cunetas de seguridad. La obra, financiada por el Plan Único de la Diputación de A Coruña, cuenta con un presupuesto de 225.000 euros.
Esta carretera cuenta con un importante flujo de tráfico, al estar cerca del polígono industrial Os Capelos. Por ello, la calzada, demasiado pequeña de partida, sufrió un deterioro notable con el paso del tiempo.
En los primeros 550 metros se realizarán cunetas de seguridad en ambos márgenes, con anchos variables. Este tramo estará acotado por lomos de asno para garantizar una velocidad adecuada ya que es una zona habitada. En la zona de monte se aprovechará el sobreancho existente para realizar la ampliación de la plataforma, llegando a un ancho total de 6 metros.
- El Aquapark de Cerceda planta cara al verano gallego: así se instalan sus nuevas placas solares de un millón de euros
- Cochinillo, churrasco y verbena con París de Noia y Los Satélites: la cita a 30 minutos de A Coruña perfecta para despedir julio
- Seis días de fiesta con París de Noia: así es la macroverbena a 10 minutos de A Coruña que arranca este miércoles
- La Panorama, París de Noia y Ortiga, platos fuertes de las fiestas de Betanzos, que tendrán a Dolores Vázquez de pregonera: consulta todo el programa
- Así es 'la playa más envidiada' de la Guía Repsol a media hora de A Coruña: mil pinos, merendero y aguas que parecen una piscina
- Luz verde ambiental a la macroampliación de 22 millones de euros que Profand prevé en su planta de Cambre
- La Vía Verde se somete a examen este verano en Cerceda: 'Nosotros éramos ferroviarios y pasamos por aquí millones de veces, pero caminando es otra cosa
- Preocupación entre los ganaderos y agricultores de la comarca de Betanzos por la caída del caudal en los ríos