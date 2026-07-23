Curtis rescata su guarnicionería para la Feria 1900 con fines solidarios

Curtis regresa este fin de semana a comienzos del pasado siglo de la mano de la Feria 1900. Lo hace un año más recordando el espíritu de aquellos tiempos y, en esta edición, recuperando además un negocio de los de antaño: la guarnicionería Bautista Rodríguez Brandariz. Lo hace con un modelo de negocio diferente, ya que en vez de monturas y productos de cuero venderán comida y bebidas con fines solidarios, ya que los beneficios irán íntegramente a parar a la Fundación Centro Oncológico de Galicia para la lucha contra el cáncer, una enfermedad que afectó a varios miembros de la familia que regentaba el negocio.

Detrás de esta iniciativa hay un grupo formado por cerca de una veintena de vecinos de la localidad que el verano pasado ya empezaron a darle vueltas a esta idea. Valentín Rodríguez, bisnieto del fundador de la guarnicionería , es uno de los impulsores de esta iniciativa, en la que llevan trabajando activamente algo más de tres meses. "El negocio sigue como estaba hasta que cerró, pero no vamos a vender ese género. Vamos a poner comida y bebida en la parte de delante. La tienda será más bien un elemento de decoración", explica Valentín, que confirma que solo reabrirá este fin de semana con motivo de la feria.

La guarnicionería, que se encuentra en la misma localización, en el centro de la localidad, desde hace más de 100 años, se sometió a una reforma integral en 1993. Por ella pasaron todas las generaciones de la familia, hasta que el hermano de Valentín, que compaginaba la gerencia del comercio con otra actividad laboral, decidió echar el cierre hace ahora algo más de cinco años.

Entre el grupo de amigos se reparten las distintas funciones para hacer realidad este proyecto efímero. "Uno lleva la imagen, otro las redes sociales, otro la colocación de toldos y yo, que tengo una empresa de alimentación en Madrid, pongo la comida", explica Valentín, que a pesar de vivir en la capital de España regresa a Curtis siempre que puede. "Estamos repartidos: algunos por Coruña, otros en Curtis, yo en Madrid, pero solemos vernos bastante", asegura.

Respecto a la propuesta, la guarnicionería será los días 25 y 26 de julio un espacio donde se podrán degustar aperitivos, ensaladilla, embutidos, carne asada, ibéricos al whisky y una tarta de queso con arándanos de Curtis de la finca de uno de los impulsores de esta iniciativa. También estará abierta para recibir donativos de todas aquellas personas que quieran contribuir a esta causa solidaria.