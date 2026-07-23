Dimite el concejal de Deportes de Cambre por motivos personales

El edil popular de Deportes, Turismo, Patrimonio, Sanidade e Xuventude de Cambre, Omar Gonzalo Lamela, renunciará a su acta en el próximo pleno municipal, que se celebrará el 30 de julio, por motivos personales. El concejal abandonará el puesto por «incompatibilidades personales», al no poder dedicar todo el tiempo necesario a un Concello que, tal y como reconoció este jueves la propia alcaldesa, Diana Piñeiro, «se encuentra en una situación frágil y complicada que requiere de una dedicación al 100%».

Omar Gonzalo Lamela trasladó al propio partido que su familia y su negocio de hostelería, ubicado en O Temple, le ocupan «mucho tiempo», lo cual le estaba impidiendo volcarse en la actividad política. «Él empezó conmigo y siempre ha sido un hombre fiel al partido y de palabra, pero antes que político es persona», afirmó la regidora, Diana Piñeiro, que adelantó que el concejal será sustituido por María Luisa Fernández Santín, actual asesora.

Noticias relacionadas

«Los dos hicimos este camino juntos y será una gran pérdida, pero entendemos su decisión», explicó Piñeiro, asegurando que tiene puestas todas las esperanzas en su sustituta, a quien define como «una profesional muy válida para el puesto» con la que confía en dar continuidad a su proyecto para «mejorar la gestión de Cambre».