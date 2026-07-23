Herido grave un joven ciclista tras ser atropellado cuando circulaba en bicicleta en Betanzos
El suceso ocurrió pasadas las diez de la mañana en el polígono industrial de Piadela
Un joven ha resultado herido de gravedad este jueves tras sufrir un atropello mientras circulaba en bicicleta por el polígono industrial de Piadela, en Betanzos. El siniestro se produjo minutos antes de las diez y media de la mañana. Fue un particular quien dio la voz de alarma al 112 Galicia para solicitar asistencia sanitaria urgente, alertando de que un turismo acababa de arrollar a un ciclista en la zona.
Movilización de los servicios de emergencia
Tras recibir el aviso, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE 112) movilizó de inmediato a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local, a los Bomberos de Betanzos y a los voluntarios de Protección Civil de la localidad.
Una vez en el lugar del accidente, los efectivos de emergencia confirmaron la gravedad de las lesiones del joven, que tuvo que ser atendido e inmovilizado en el punto antes de ser evacuado de urgencia por el personal sanitario a un centro hospitalario.
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